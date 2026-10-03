En vivo: Colapinto avanzó a Q2 y sigue en carrera en la Clasificación del GP de Baréin

Se realiza en estos momentos la Clasificación del Gran Premio de Baréin, correspondiente a la fecha 16 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), debido a la guerra en Medio Oriente que obligó a mudar el escenario.

Los 22 pilotos de la grilla luchan por la pole position y las mejores posiciones de cara a la carrera principal, que se largará mañana a las 4 de la mañana.

En ese sentido, el argentino Franco Colapinto (Alpine) sabe que partirá desde el fondo de la parrilla tras recibir 15 puestos de sanción: 5 por el accidente generando en el Gran Premio de Azerbaiyán y otros 10 por un cambio del motor de combustión interna en la unidad de potencia.

Previo a esta instancia, el pilarense fue 19°, 22° y 9° en las tres prácticas libres.

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Mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, fue 7°, 10° y 13°.

Los más veloces de las tandas, en tanto, fueron Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz).

*En vivo

5.41hs: Franco a boxes

Colapinto no llegó a cerrar su vuelta y no hizo tiempo en la Q2, quedándose fuera la Q3 aunque ayudó a su compañero de equipo Pierre Gasly.

5.37hs: Sale Franco

Colapinto girará por primera vez en la Q2, a falta de poco más de 2 minutos para que termine la sesión.

5.31hs: ¡Vuela Max!

Verstappen marcó el mejor tiempo de la Q2 y por primera vez un piloto baja el minuto 36 segundos en el fin de semana: 1:35:696.

5.25hs: ¡Arrancó la Q2!

Con 16 pilotos aún en carrera, salen otra vez a pista en busca de los 10 mejores tiempos para avanzar a la Q3.

5.19hs: Terminó la Q1

Franco, aunque penalizará, avanzó a la Q2 en la posición 10, apenas por detrás de Pierre Gasly.

Los 6 pilotos que no pasaron el corte fueron: Hulkenberg, Bearman, Ocon, Albon, Bottas y Sergio Pérez.

5.09hs: Franco trepa

Colapinto llegó al 10° lugar tras su primera vuelta cronometrada.

5.08hs: Manda Max

Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo en el comienzo de la Clasificación: 1:36:477.

5.06hs: Todos a girar

20 autos están en pista en busca del primer tiempo de la Q1.

5.04hs: Movieron los Haas

Ocon y Bearman fueron los primeros en girar y tener tiempo en el inicio de la Qualy 1.

5.00hs: ¡Arrancó la Clasificación!

Con Franco Colapinto, los 22 pilotos buscarán su mejor lugar para la partida del GP.