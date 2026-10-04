Briatore admite que Alpine "no estuvo a la altura" tras la estrategia fallida en Sepang

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, reconoció públicamente que el equipo "no estuvo a la altura" ni tomó las decisiones acertadas durante el Gran Premio disputado en Sepang.

La escudería erró en la estrategia al hacer largar al argentino Franco Colapinto y al francés Pierre Gasly con neumáticos de piso seco sobre una pista húmeda, lo que dejó a ambos pilotos sin tracción en el arranque y arruinó sus posibilidades de sumar puntos.

Tras partir 21°, Colapinto finalizó 13°, calificando la elección del equipo como “la peor decisión que se podía haber tomado”, aunque rescató su buen ritmo de carrera una vez asentado el asfalto.

“Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta; después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba pérdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”, explicó el bonaerense.

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Por su parte, la cúpula de Alpine asumió colectivamente la responsabilidad del fallo estratégico sin señalar culpables individuales.

Alpine reconoció el fallo táctico en un comunicado: “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”.

La equivocación le costó caro a la estructura francesa en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

Racing Bulls sumó siete unidades gracias al séptimo lugar del australiano Liam Lawson y al décimo del británico Arvid Lindblad, lo que estiró la ventaja a 22 puntos (90 frente a los 68 de Alpine).

En el frente de la competencia, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró el triunfo desde la pole position, acompañado en el podio por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) —líder del certamen de pilotos— y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Pese al golpe, Briatore remarcó que el ritmo de los autos en condiciones de seco se mantiene prometedor para el cierre del calendario.

Alpine buscará revancha de forma inmediata el próximo fin de semana en el Gran Premio nocturno sobre el trazado callejero de Marina Bay, Singapur. (NA).