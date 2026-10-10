Estudiantes de Río Cuarto descendió y su capitán puso el dedo en la herida: “Nos faltó un montón”

Estudiantes de Río Cuarto sufrió este sábado el golpe que intentó evitar durante toda la temporada. La derrota por 1 a 0 ante River en el Monumental, por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, confirmó su descenso a la Primera Nacional cuando todavía quedan cuatro fechas por disputar.

En medio de la tristeza, Gonzalo Maffini fue quien puso la cara. El capitán del León habló del dolor por perder la categoría, reconoció las dificultades que atravesó el equipo y pidió una revisión profunda para construir el futuro del club.

“Era con lo que peleamos todo el año, nunca pudimos hacer pie. Por errores nuestros y mala suerte. Nos tocó este rival súper difícil, nos superó y pasó lo que no queríamos”, expresó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para el defensor, uno de los objetivos que Estudiantes no consiguió cumplir fue hacerse fuerte en Río Cuarto. Esa dificultad acompañó una campaña en la que el equipo nunca logró consolidarse en la máxima categoría.

“Uno de los objetivos era ser fuertes de locales, pero nunca pudimos hacer pie en la categoría”, reconoció.

El capitán contrastó este presente con la alegría del ascenso conseguido el año pasado. Entendía que aquella conquista debía tener continuidad con la permanencia, para darle al club una base sobre la cual seguir creciendo.

“Mi tristeza es muy grande, más allá del logro del año pasado de poder ascender por primera vez a Primera. Tenía que ser un combo y mantenerse para que el club pueda crecer”, sostuvo.

En ese sentido, Maffini dejó un mensaje que fue más allá del resultado ante River y apuntó a las cuestiones que Estudiantes deberá mejorar.

“Evidentemente nos faltó en muchas cosas, hay que ser muy autocrítico, mejorar muchas cosas y trabajar para que, si toca otra vez, nos agarre mejor preparados”, señaló.

Con tantos años de pertenencia al club, el defensor también les habló a los hinchas y compartió la frustración por una ilusión que no pudo sostenerse.

“Para el hincha de Estudiantes, les decimos que tenemos mucha tristeza. Yo tenía la misma ilusión. Tantos años en el club, me genera tristeza”, manifestó.

Maffini pidió redoblar el trabajo para que este golpe sirva como punto de partida.

“En esta carrera de consolidar el club, nos faltó un montón en un montón de aspectos. Hay que redoblar esfuerzos. El club tiene que unirse para mejorar en un montón de aspectos por si vuelve a tocar ascender a Primera. Debemos estar mejor preparados”, cerró.