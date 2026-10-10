Villa Mitre no pudo defender la ventaja y, de rebote, Viedma se llevó la victoria

Jahsim Floyd, en su debut, fue de menos a más. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Restaban 22 segundos y repuso Villa Mitre, perdiendo 83 a 82, después de sufrir un parcial de 12-2.

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Alejo Blanco subió la pelota, consumió segundos y en un mano en mano el flamante refuerzo Álvaro Yarza se hizo cargo de la definición. Como mostró toda la noche fue muy bien hacia adentro y sacó la falta restando 6 segundos.

Álvaro Yarza, a pura potencia, pasa por encima de Bertona.

Desde la línea el escolta anotó los dos libres y el tricolor pasó a ganar 84 a 83. Viedma pidió tiempo muerto para armar la última jugada.

El equipo rionegrino sacó del lateral, jugaron en pareja Joaquín Petre y Lautaro Delucchi, este en el cambio defensivo dejó en el perímetro al interno debutante Jahsim Floyd y se fue para adentro con Sebastián Basualdo. Le saltó Nacho Alem al tiro forzado, aunque Delucchi tomó un rebote, dos y luego del tercero consecutivo logró convirtir el doble de la victoria.

Mirá el video de la definición:

El tricolor disputó su primer partido como local, previo al debut en la Liga Argentina (el martes 20 ante Pico) y más allá de lo que provoca perder en la última pelota -aún tratándose de un juego de preparación-, este banco de pruebas ayudará a enfatizar en algunas cuestiones, modificar -si es necesario otras- y acentuar en lo que se hizo bien.

La Villa sufrió en el cierre con el juego interior de la visita, y uno de los que quedó afuera -por esguince- fue Javier Bollo.

Respecto de las dos caras nuevas, el estadounidense Jahsim Floyd, de 2m06-, se mostró atlético, activo defensivamente, pudiendo abrirse cuando la defensa lo demanda y hacerse grande para reducir los espacios.

Hizo dos tapas -una espectacular como la que mostraban sus videos- y a la hora de rebotear le costó posicionarse.

Jahsim Floyd levantó al público con una tapa y dos volcadas. Es muy largo..

Ofensivamente se mostró solidario, intentando jugar sin pelota, sin mostrarse demasiado, absorbiendo y recibiendo poco juego, recibiendo poco juego.

Cuando le tocó definir, lo mejor se vio en el último cuarto (4-5 en dobles), sin parecer, en esta primera presentación, un jugador ofensivo y mucho menos que el equipo pueda tomarlo como referencia, más allá de los 13 puntos (3-7 en libres).

El otro, el tandilense Álvaro Yarza dejó muy buena impresión, con personalidad, poniendo mucho la pelota en el piso y con capacidad para atacar el canasto, sin tiro a distancia.

Yarza define ante Macrini.

Aportó 14 unidades (5-8 en dobles y 4-5 en libres).

El resto del plantel es conocido y rindió en función de las características que vienen mostrando jugando en Villa Mitre.

En líneas generales jugaron a muy buen nivel Alejo Blanco y Federico Harina.

El base, defendiendo al tirador Luciano Cáceres y con una alta cuota de tiro de tres puntos (6 de 10).

Fede Harina mostró su mano caliente.

El tirador, por su parte, mostró su evolución para armar rápido el lanzamiento, siendo una de las principales amenazas, más allá que necesitará, para liberarse con menos presión, de otros que arrastren defensas.

Terminó con 6 de 9 en triples.

Esperando en defensa: Blanco, Floyd y Harina.

Viedma resultó un rival que lo incomodó, fundamentalmente porque en el primer tiempo metió 8 de 19 en triples, encontrándose en muchas oportunidades con un tiro limpio.

Y llegó a establecer 14 de luz (45-31), en 5m45 del segundo cuarto.

A Villa Mitre le costaba romper la defensa, porque llevaba 0-7 en triples en ese cuarto, y una vez que empezó a meterla el tricolor fue creciendo, pasando al frente 57-54, con parcial de 26-9.

Lautaro Cavero, defendido por Cáceres.

Con el siempre temible Luciano Cáceres algo frustrado (1-8 en triples) y topándose con una defensa más firme del tricolor, la visita sintió el crecimiento colectivo del local, con una rotación larga que hizo Sepo Ginóbili, para que todos fueran sumando minutos, entre aciertos y errores.

Y llegó a sacar 8 de máxima, con un juego que tuvo mayor fricción, olvidando, acaso, que se trataba de un amistoso.

El chileno Marcelo Pérez, que alguna vez jugó divisiones menores en Olimpo, tuvo un buen juego.

Viedma, que en el primer tiempo había tirado 8-19 en triples, en el complemento suó 4-21. Y la Villa, tras un 8-20 en la primera mitad, tuvo 3-12 en la segunda (0-6 en el último cuarto).

Nacho Alem se lleva la pelota ante Ventura.

Así y todo el tricolor respondió, no obstante, sobre el cierre, Viedma hizo pesar algo más su experiencia, algo que Villa Mitre continuará sumando a medida que pasen los partidos y los más jóvenes poco a poco vayan creciendo.

Por ahora, es cuestión de tiempo y paciencia.

La síntesis:

Villa Mitre (84): A. Blanco (21), F. Harina (21), Á. Yarza (14), I. Alem (5), J. Floyd (13), fi; L. Beruatto (2), S. Alimenti, S. Basualdo (2), L. Cavero, J. Jasen (4) y B. Iguacel (2). DT: Sebastián Ginóbili.

Deportivo Viedma (85): G. Bertona (12), L. Cáceres (11), M. Macrini (10), L. Delucchi (8), M. Pérez (14), fi; L. González (14), J. Petre (11), A. Ventura (5), M. López y E. Lara. DT: Guillermo Bogliacino.

Cuartos: Villa Mitre, 25-29; 48-51 y 70-63.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Alejandro Vizcaíno.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).