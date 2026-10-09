En vivo: Colapinto ya corre la Q2 en la clasificación a la carrera Sprint de Singapur

Comenzó la clasificación a la carrera Sprint correspondiente a las actividades del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

En la primera tanda (Q1) Franco Colapinto entró al límite (16º) a la segunda tanda. También se metió su compañero de equipo Pierre Gasly.

En estos momentos el piloto argentino y el francés buscan meterse entre los 10 primeros para continuar en carrera.

En la madrugada el argentino terminó decimonoveno en la práctica libre, a más de dos segundos y medio del líder de la sesión, que fue el británico George Russell.

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El GP de Singapur se correrá el domingo a las 9, hora de nuestro país, en el circuito callejero de Marina Bay.

Cronología

9.30. Comenzó la clasificación para la carrera Sprint, que otorga puntos para el campeonato y se correrá mañana a las 5.

9.34. Bandera amarilla por un toque de Sergio Pérez (Cadillac).

9.36. Sobrevino la bandera roja -clasificación pausada- porque al monoplaza de Checo Pérez se le desprendió parte de la trompa del Cadillac.

9.46. Los vehículos salen nuevamente a la pista para retomar la qually. Los Alpine de Colapinto y Gasly se mantienen en boxes a la espera de un mejor momento.

9.49. Salieron a pista los Alpine.

9.55. Franco Colapinto superó la Q1 y avanzó a la segunda tanda clasificatoria a la carrera Sprint, al quedar en el 15º lugar sobre los 16 clasificados. Los pilotos que quedaron ubicados a partir del puesto 17º quedaron eliminados (Stroll, Bortoleto, Albon, Bottas, Sainz y Pérez).

9.57. Colapinto bajó al 16º lugar por una corrección el la grilla: Gabriel Bortoleto (Audi) entró a la Q2, subió al 11º lugar y sacó a Arvin Linblad (Red Bull Racing).

10.04. Mientras los organizadores corrigen algunas diferencias en los cronómetros, los pilotos que siguen en carrera esperan en boxes el momento de volver a pista.

10.15. Comenzó la Q2 hacia la Sprint con la participación de Verstappen, Antonelli, Russell, Hulkengberg, Ocon, Bearman, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Norris, Piatri, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Lawson y Alonso.