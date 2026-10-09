La Plata declaró "huésped de honor" a Hernán Montenegro

En una nueva etapa de su vida tras un período de recuperación en una clínica, el bahiense Hernán Montenegro viaja por el país para transmitir su lucha contra las adicciones.

Días atrás estuvo en La Plata, donde ofreció una charla titulada "De la adicción a la acción", promocionada por el gobierno de dicha ciudad y que tuvo desarrollo en el Salón Dorado del municipio platense.

"El Loco" contó su historia como adicto, las consecuencias que tuvo en su vida y el proceso de toma de decisiones que dijo debe tomar para sostener su recuperación.

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En el contexto de su visita a La Plata fue que el presidente del concejo deliberante de dicha ciudad lo declaró "huésped de honor" a partir de su trayectoria como basquetbolista.

Justamente el titular de dicho cuerpo deliberativo platense, Marcelo Galland, publicó un mensaje de agradecimiento hacia Montenegro, quien lo compartió en su cuenta en la red social Instagram (@hernan22montenegro).

"Hay historias de vida que reflejan la importancia de los clubes de barrio, y la de Hernán es una de ellas", escribió Galland.

"Dando sus primeros pasos en el Club Leandro N. Alem de Bahía Blanca, fue uno de los primeros argentinos elegidos en el Draft de la NBA, vistió la camiseta de la Selección y se convirtió en una figura indiscutida del básquet nacional e internacional", agregó.

"Pero su historia no termina en la cancha. También atravesó momentos difíciles que supo transformar en experiencia y en un mensaje que hoy comparte, especialmente con los más jóvenes. En sus charlas habla de adicciones, salud mental, resiliencia, trabajo en equipo y superación. Gracias, Hernán, por visitarnos y por seguir compartiendo tu historia", concluyó.