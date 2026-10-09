Sucedió algo poco frecuente en la Liga Nacional, en uno de los tres partidos de anoche

Jano Martínez estuvo en la victoria de Ferro. Foto: LN.

Racing (Chivilcoy) debutó en la temporada 2026-27 de la Liga Nacional con un triunfazo ante San Martín de Corrientes, por 126 a 123, luego de dos tiempos suplementarios (90-90 y 106-106).

Si bien la cifra está lejos de los 278 puntos que combinaron Boca y Peñarol, en el triunfo xeneize 141 a 137, el 8 de diciembre de 1992, marcando la mayor puntuación global histórica, llegar a 249 es poco frecuente.

Los máximos anotadores fueron Mateo Chiarini, con 32 puntos (5-12 en triples, 5-6 en dobles y 7-7 en libres) y Pedro Barral, con 22 puntos y 4-7 en triples.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los locales terminaron con 19 de 45 en triples y 21-38 en dobles. Mientras que los correntinos completaron 14-34 en triples, 26-44 en dobles y 29-37 en libres, con 26 puntos de Sebastián Lugo.

Ferro, por su parte, superó de visitante a Independiente (Oliva), 97 a 92, en lo que significó el debut de los cordobeses, después de conseguir la clasificación en la Liga Sudamericana.

En el verde, Jano Martínez jugó 25m47, anotando 5 puntos, más 6 rebotes y 3 asistencias. Mientras que el pringlense Valentín Bettiga terminó con 13 puntos y 7 rebotes.

En el restante partido, San Lorenzo debutó superando a Gimnasia (Comodoro), 89 a 73.

Esta noche

El único partido para hoy lo protagonizarán, desde las 20.30, Lanús y Oberá, dos que vienen de perder.