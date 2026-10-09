Franco Colapinto terminó 19° en la práctica libre antes de la clasificación para la Sprint del GP de Singapur

Franco Colapinto corrió este viernes la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, cuya largada se llevará a cabo el próximo domingo a las 9 (hora de nuestro país) en el circuito urbano de Marina Bay.

Alpine apostó por una estrategia de carrera con el argentino, que finalizó la tanda en el 19º lugar, con una amplia diferencia respecto de Pierre Gasly que fue 9º.

El piloto bonaerense completó una sesión marcada por la suciedad en la pista debido a la presencia inusual de polvo en la calle de boxes. Giró con neumáticos medios y el tanque lleno

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Registró un mejor tiempo de vuelta de 1m34s/983, para finalizar a 2 segundos y 709 milésimas del líder de la sesión, que fue George Russell (Mercedes). El británico, quien deberá cumplir con una penalización en la grilla de largada de la carrera del domingo, fue el más rápido del ensayo con un tiempo de 1m32s/274. Lo escoltaron Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).

La actividad en Marina Bay continuará este viernes desde las 9.30 con la clasificación para la carrera Sprint, que se llevará a cabo por primera vez en dicha pista y será la última de la temporada.

Toda la actividad del fin de semana se podrá ver en vivo por ESPN en Disney+.

El cronograma

Este es el detalle de actividades y horarios en Singapur:

Hoy

9.30 — Clasificación Sprint.

Mañana

5.00 — Sprint.

9.00 — Clasificación.

Domingo 11

9:00 — Gran Premio de Singapur.

Este es el detalle de tiempos y posiciones en la práctica: