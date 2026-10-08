Las fechas pasan y Estrella sigue apuntando alto en la LBB Oro

Alan Pan fue uno de los referentes del auriazul. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

(Nota en desarrollo)

Estrella logró revertir un trámite adverso ante Liniers, para terminar imponiéndose, 85 a 80, manteniendo de esta manera los dos puntos de ventaja que tenía sobre los escoltas, al completarse esta noche la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Los dos escoltas también triunfaron: Napostá como visitante ante Olimpo, 74 a 70 y Bahiense del Norte como local, frente a Pueyrredón, 82 a 62.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, Pacífico, que venía de anotar 113 ante Alem, hoy superó a Barrio Hospital, 112 a 101, de visitante, mientras que Villa Mitre se impouso como huésped ante Independiente, 106 a 78.

La fecha había comenzado anoche, con el triunfo de L.N. Alem sobre Estudiantes, por 96 a 77.

Estrella 85, Liniers 80

Estrella consiguió la séptima victoria consecutiva -segunda sin Carlos Balmaceda, lesionado y que no podrá retornar por el resto de la temporada-, superando a Liniers, como local, por 85 a 80.

El auriazul llegó a perder por 16 puntos y a pesar de ir sufriendo las salidas por faltas, encontró respuestas sobre el final, empezando con un triple de Fausto Herrera para descontar a 6, promediando el último cuarto.

A partir de ahí, al Chivo le costó meterla y el local fue recortando con Santiago Quiroga a la cabeza, más Federico Macías y Tomás Peña, aprovechando los viajes a la línea de libres, para pasar al frente a falta de 1m20.

En Estrella, que tuvo un rendimiento colectivo de menos a más, Fausto Herrera completó 14 puntos (2-4 en triples, 1-3 en dobles y 6-7 en libres), más 9 rebotes y 3 recuperos; Alan Pan -que salió por faltas, terminó con 16 unidades (3-6 en t3 y 7-8 en t1), más 4 asistencias.

A la vez, Quiroga fue el goleador, con 18 puntos (8-12 en t1 y 5-9 en t2, no anotó de tres, 0-5), más 6 rebotes y 3 asistencias. Y se sumaron Macías, con 17 unidades (1-1 en t3, 5-8 en t2 y 4-5 en t1) y Bautista Olivera, que aportó 10 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

En el albinegro, Gastón Torres metió 20 puntos (8-10 en t1 y 6-8 en t2), más 6 rebotes; Mauro Miérez sumó 15 unidades (4-6 en t3), 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que Julián Marinsalta aportó 8 puntos en momentos clave, más 6 asistencias.

Estrella (85): T. Peña (10), F. Herrera (14), S. Quiroga (18), B. Olivera (10), F. Macías (17), fi; A. Pan (16), G. Oyarzo, E. Giusto y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

Liniers (80): M. Miérez (15), A. García (6), A. Dottori (8), G. Torres (20), N. Quiroga (6), fi; F. Lanaro (2), G. Groppa (10), J. Marinsalta (8), T. Sabatini (5) y K. Hernández. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Estrella, 15-23: 28-40 y 58-63.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán ⁩y Joel Schernenco.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Bahiense 82, Pueyrredón 62

Bahiense sumó la tercera victoria en fila, superando a Pueyrredón, 82 a 62.

En el tricolor brilló Augusto Lamonega, autor de 23 puntos (3-6 en triples, 4-6 en dobles y 6-8 en libres), más 7 asistencias y 7 rebotes.

También jugó a gran nivel Juan Pedro Hollender, quien convirtió 23 unidades (2-3 en triples, 6-8 en dobles y 5-8 en libres), más 9 recobres. En tanto, Guido Muzi cerró con 12 puntos, 5 rebotes y 4 recuperos.

En Pueyrredón, que perdió por un tiempo prolongado a Damián Carci (fractura de un dedo), Nicolás Renzi anotó 18 puntos (3-6 en t3, 2-2 en t2 y 5-5 en t1).

Bahiense del Norte (82): A. Lamonega (23), B. Lozano (4), G. Muzi (12), E. Roberson (5), J.P. Hollender (23), fi; J.C. Hoya (4), L. Ruggiero, T. Amatte (8), E. Andino (3), M. Udovich, E. Romanelli y F. Miérez. DT: Alejandro Navallo.

Pueyrredón (62): F. Alfonso (7), N. Dulsan (10), G. Sagasti, N. Renzi (18), A. Agulló (4), fi; L. Baeza (14), M. Echarri (5), P. Pérez Pavón, Gino Pisani (3) y J. Herro (1). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Bahiense, 21-10; 41-26 y 63-41.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Olimpo 70, Napostá 94

Luego de la derrota en la fecha, previa Napostá se vio obligado a buscar el punto de visitante, objetivo que logró ante Olimpo al que superó 94-70 en el Norberto Tomás.

Marcos Diel, en un claro ejemplo de la famosa "ley del ex" tuvo la mejor producción en el ganador con 26 puntos (11-15 en dobles y 4-4 en libres), 11 rebotes y 4 asistencias. Además, le dio el impulso a los suyos desde el arranque en una noche en la que entre los titulares también brillaron Ramiro Heinrich (12 puntos y 10 rebotes) y Leonel Alemañy (11 tantos, 5 rebotes y 3 asistencias), más Pedro Santiago ingresando desde el banco (14 puntos).

El despegue se dio en el segundo parcial (22-14) con 19 de ventaja por doble de Santiago a 44s del entretiempo y luego en el tercero hubo otro pico de 20 con 2 libres de Ramiro Heinrich en el cierre del tercero.

Tomás Del Sol, goledor principal del aurinegro con 13 tantos.

Olimpo (70): T. Del Sol (13), A. Marroni (10), A. Marino (7), G. Mariezcurrena (11), A. Manica (11), fi; A. Bodach (3), A. Diel (4), M. Fernández (3), A. Cortés (5), W. Moreno, M. Risacher (3) y S. Kucan. DT: Ezequiel Zani.

Napostá (94): N. Guerrero (7), V. Carrizo (7), L. Alemañy (11), M. Diel (26), R. Heinrich (12), fi; F. Depaoli (7), P. Santiago (14), S. Suárez (6), B. Mastandrea (2), B. Drevniak, J.M. Long y B. Sosa (2). DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: Olimpo, 15-22; 29-44 y 52-67.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Independiente 78, Villa Mitre 106

Villa Mitre se reencontró con la victoria logrando un éxito contundente de principio a fin ante Independiente, por 106-78 como visitante.

El Tricolor, que venía de perder como local, comenzó muy enfocado desde el arranque y con buenos porcentajes en tiros de 3 con Alem y Cavero "encendidos" más la seguridad en los rebotes de Bollo, se alejó 16-4 en los primeros 4 minutos.

Después lo manejó con su variedad de recursos ofensivos, para cerrar el juego con buenos porcentajes globales en lanzamientos de cancha (67% en dobles y 38% en triples) gracias también a una buena distribución de la pelota (28 asistencias, con Alimenti y Cavero encabezando el rubro con 6 respectivamente).

Javier Bollo terminó como el más valioso del ganador (20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias), mientras que Matías Ponzoni fue el anotador principal del Viola (18 puntos).

Independiente (78): J. Ripoll (9), F. Bonino (6), I. Formiga (14), M. Zonza (4), A. Ríos (13), fi; M. Ponzoni (18), F. Slonimsqui (4), G. De la Torre (2), B. Jiménez (2), V. Gemetro (3), J. Sánchez (1) y B. Aguilar (2). DT: Javier Musumeci.

Villa Mitre (106): S. Alimenti (12), L. Cavero (13), F. Amigo (12), I. Alem (17), J. Bollo (20), fi; A. Blanco (5), J. Jasen (7), E. Boyé (4), S. Basualdo (9), L. Gómez Lepez (3), E. Sombra (4) y L. Beruatto. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Independiente, 16-38; 35-56 y 54-81.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Barrio Hospital 101, Pacífico 112

Nadie se guardó nada en La Curtiembre, donde Pacífico se fue depegando en los últimos seis minutos tras dominar mayormente en un trámite parejo y se llevó la victoria por 112 a 101.

Ya en el primer tiempo demostraron pasión por el aro y efectividad, con el Verde levemente arriba en el marcador gracias a 9-14 en triples (Tomás Bruni encabezó la cuenta con 3-5), Branco Salvatori clave en el reparto de la pelota (6 asistencias) y Tomás Sagarzazu líder ofensivo (11 puntos).

En Barrio el caudal de puntos en los primeros 20 minutos estuvo concentrado en Franco Ferrari (12), Francisco Anaya (12), Luciano Fortelli (10) y Santiago Hamze (10). Y con buen porcentaje a nivel colectivo en dobles (71%) y libres (86%).

Pero Pacífico tuvo una noche descomunal en tiros de 3 puntos, con un 65% de efectividad que inclinó la balanza (15 aciertos en 23 intentos) gracias a Bruni (5-8), Salvaroti (3-4), Valentín Cortés (3-5) y Francisco Mattioli (3-3) entre los principales.

A BH no le alcanzó con la gran noche de Franco Ferrari (27 unidades, 11 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos y 5 faltas recibidas).

Barrio Hospital (101): L. Fortelli (20), F. Anaya (16), E. Benedetti (3), J.L. Martínez (9), F. Ferrari (27), fi; S. Hamze (10), A. Andreanelli, A. Arias (10) y J. Godio (6). DT: Claudio Queti.

Pacífico (112): B. Salvatori (16), T. Bruni (25), V. Cortés (18), J. Larrandart (13), T. Sagarzazu (15), fi; F. Mattioli (9), Genaro Pisani (8), G. Lucas (8), J. Koppel, A. Anaya, F. Pulion y T. Lliteras. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Barrio Hospital, 23-25; 51-55 y 71-86.

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Sam Inglera.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

La próxima

La novena fecha comenzará el lunes, con Villa Mitre-Olimpo, a las 20, debido a que Emiliano Menéndez, DT del tricolor, integra el cuerpo técnico de la CABB.

El resto de los partidos se disputarán el miércoles, dejando libre el jueves, cuando debute Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina, recibiendo a Boca, en cancha de Villa Mitre.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (16PG-3PP) 25 puntos

2º) Napostá (14-5), 23

2º) Bahiense (13-6), 23

4º) Pueyrredón (11-8), 21,5

4º) Villa Mitre (11-8), 21,5

6º) Pacífico (10-9), 21

6º) Liniers (10-9), 21

8º) L.N. Alem (7-12), 18,5

8º) Estudiantes (8-11), 18,5

10º) Olimpo (6-13), 17,5

11º) Independiente (4-15), 16,5

12º) Barrio Hospital (4-15), 16