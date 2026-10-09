Colapinto: "En curvas boludas me está costando más; vamos a estar mejor mañana"

Franco Colapinto analizó su primer día de acción en el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la fecha 17 del Campeonato Mundial de la Fórmula.

El pilarense fue 11° en la clasificación para la carrera Sprint, después de haber sido 19° en la Práctica Libre.

"Estuve muy cerca (de pasar a Q3). Me estuvo costando al principio un poco, no me siente cómodo con los frenos y las gomas al principio de la vuelta. Para arrancar y sentir el grip que siento que debería tener con la goma nueva", reconoció el piloto de Alpine.

"Hay trabajar en eso y en el auto, la vuelta fue buena. Me estuvo costando a mitad de curva, se iba bastante de trompa. Hay que trabajar para mañana, creo que hay bastante para mejorar", agregó Franco en diálogo con ESPN.

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"En los lugares que hay que tomar riesgos, tomé riesgos y me sentí bien. Sólo que en curvas un poco boludas me está costando un poco más", explicó.

La actividad en el circuito callejero continuará mañana sábado, con la carrera Sprint a las 6 y la Clasificación a las 9.

"Con este sistema de la batería, que no podés frenar fuerte porque no tenés potencia. La primera vez que frenás fuerte es al principio de la vuelta y no tengo confianza para parar el auto bien", explicó Colapinto.

"Son cosas para trabajar hoy a la noche y mejorar para mañana. Pero no estamos lejos así que intentaremos dar otro pasito y estoy seguro que vamos a estar un poco mejor mañana", cerró Franco.