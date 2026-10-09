LBB Plata: se juega la última fecha, con 10 posiciones por definir entre 12 participantes

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con una marcada paridad que se refleja en las 10 de las 12 posiciones finales que restan definirse, se disputa hoy la undécima y última fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Báquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Los partidos, que comienzan a las 21, los protagonizarán Argentino-Altense, Ateneo-El Nacional, Bahía Basket-9 de Julio, Sportivo-Velocidad, Comercial-La Falda y San Lorenzo-Espora.

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Así están

Los únicos dos que tienen su posición asegurada son San Lorenzo, el número uno, y Velocidad, décimo.

Respecto de las tres partes en las que se dividirá la tabla para la próxima instancia, solamente hay margen de cambio para tres equipos: Sportivo, Argentino y El Nacional, ya que entre ellos surgirán los últimos dos clasificados directo a cuartos y el otro caerá a disputar el play-in.

En cuartos ya están San Lorenzo, Altense, 9 de Julio y Comercial.

Los protagonistas del play-in serán Ateneo, Bahía Basket, Velocidad, más el restante que surja esta noche.

Y por la permanencia se medirán La Falda y Espora, sólo restando definir quién tendrá la localía.

Argentino-Altense

Altense ganando se asegura el 2º puesto. En caso de perder necesita que no gane 9 de Julio.

Argentino, por su parte, ganando puede ser 5º (si pierde Sportivo), terminar en la posición que está (6º) o caer al 7º lugar, si pierde y gana El Nacional.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Leonardo Bressan.⁩

Novedades: los dos planteles están completos.

Antecedente: Altense 64, Argentino 51.

Ateneo-El Nacional

Ateneo puede escalar al 7º puesto, ganando por más de dos puntos; terminar 8º en caso de ganar por menos de dos o perdiendo y que no gane Bahía Basket, y 9º si pierde y triunfa Bahía Basket.

El Nacional puede ser 5º si gana y pierden Sportivo y Argentino; 6º si gana y pierden Sportivo o Argentino; 7º si gana y también triunfan Comercial y Sportivo o cediendo por un punto ante Ateneo (le ganó por 2) y 8º si pierde por más de dos puntos.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Horacio Sedán y Alberto Arlenghi.

Novedades: el local no tiene bajas y en la visita evaluarán cómo regresa Facundo Dulsan del viaje de egresados.

Antecedentes: en fase regular, El Nacional 60, Ateneo 58. Por la reclasificación, El Nacional ganó 78-73, de local, y Ateneo se impuso 68-63, de local, y 63-51, de visita.

Bahía Basket-9 de Julio

9 de Julio si gana puede ser 2º, en caso de ganar y que pierda Altense. Si pierde será 3º (debería perder Comercial) o 4º (si gana Comercial).

Bahía Basket puede ser 8º si gana y pierde Ateneo, de lo contrario será 9º (tiene desventaja con El Nacional y Ateneo).

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: Bahía no cuenta con Ibarra y Bianchi (ambos de viaje) y la visita tiene plantel completo.

Antecedente: 9 de Julio 74, Bahía Basket 71.

Sportivo-Velocidad

Sportivo puede ser 4º (si gana y pierde Comercial); 5º (si gana y también triunfa Comercial, o si pierde y no ganan Argentino ni El Nacional); 6º (si pierde y gana Argentino o El Nacional) y 7º (en caso de perder y que ganen Argentino y El Nacional).

Velocidad, en tanto, ya es 10º.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Joel Schernenco.

Novedades: en el tricolor no juega Emanuel Miguel (motivos laborales), mientras que el azulgrana no cuenta con Pablo Pollio (de viaje).

Antecedentes: Sportivo se impuso 77-60, en fase regular, y en cuartos, 81-64, de local, y 88-86 (75-75), de visita.

Comercial-La Falda

Comercial puede ser 3º (si gana y pierde 9 de Julio), 4º (si pierde depende que no gane Sportivo) o 5º (si pierde y gana Sportivo).

La Falda, independientemente de su resultado, será 11º siempre que no gane Espora.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Alexia González.

Novedades: el portuario está completo y el albirrojo sufre dos sensibles bajas: Ignacio Frisón y Germán Fernández Vita, lesionados.

Antecedente: La Falda 53, Comercial 65.

San Lorenzo-Espora

San Lorenzo juega con el Nº1 asegurado. Espora, por su parte, será 11º si gana y pierde La Falda, lo cual le daría ventaja de localía en la serie permanencia.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Mallimaci e Iván Kalasnicoy.

Novedades: en Sanlo se ausentan Matías Martínez (desgarro), Simón Seewald (tratamiento en una rodilla) y Nahuel Diez (contractura).

Antecedentes: Espora 62, San Lorenzo 88.

Posiciones

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (18PG-3PP), 29 puntos

2º) Altense (15-6), 26,5

3º) 9 de Julio (15-6), 26

4º) Comercial (14-7), 25,5

5º) Sportivo (13-8), 24,5

6º) Argentino (11-10), 24

7º) El Nacional (10-11), 23,5

8º) Ateneo (9-12) 22,5

9º) Bahía Basket (8-13), 22,5

10º) Velocidad (8-13), 20,5

11º) La Falda (3-18), 17,5

12º) Espora (2-19), 17