Leyendas de Boca y Villa Mitre jugarán el sábado 17 en El Fortín, ¿te lo vas a perder?

El próximo sábado 17 se presentará en nuestra ciudad el equipo de Las Leyendas Xeneizes, enfrentando al Senior de Villa Mitre, en El Fortín, desde las 16.

Definitivamente será otra oportunidad para ver de cerca y también compartir con exjugadores que marcaron una época en Boca.

Las entradas pueden adquirirse accediendo a TicketBahia.com.

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El valor de los tickets locales y visitantes, populares, es de $ 25.000 y las pateas tienen un costo de $45.000.

“Estamos muy contentos de poder tener la revancha del partido de 2022, con otros jugadores, claramente. De todos modos, vienen jugadores muy reconocidos por el mundo Boca”, destacó el organizador Mariano Gregorini.

Entre los nombres propios del equipo que será dirigido por Enrique Hrabina aparecen Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi, Pablo Mouche, José Pepe Basualdo, Aníbal Matellán, el Pichi Erbes, César “Leche” La Paglia, Ariel Carreño y “El Pampa” José María Calvo, entre otros.

“Son jugadores que a Boca le dieron muchísimo, todavía siguen en actividad y como se dio en 2022, la gente podrá, además de verlos, tenerlos cerca, compartir un rato, además de ver un partido de fútbol contra un equipo de Villa Mitre que está en competencia”, destacó Gregorini.

La propuesta está abierta a todos aquellos que quieran disfrutar de un rato de fútbol, con glorias de acá y de allá.

“Los muchachos están con un estado físico muy bueno y como siempre decimos, ya no es más una exhibición, porque tanto de un lado y del otro, el partido quieren ganarlo”, aclaró Gregorini.

Los visitantes tienen una particular predisposición en este tipo de partidos, donde el marco generalmente es de fiesta.

“Vienen a que la gente los vea y vamos a regalar camisetas, habrá sorteos con la entrada y en la previa seguramente haremos algún partido solidario”, puntualizó.

El tricolor

El cuerpo técnico del plantel tricolor lo conforman Alfredo Sierra, Jorge Ochoa y Eduardo Arango.

Los jugadores serán Diego Manganaro, Leonardo Neuman, Marcos Urrutia, Martín Salgueiro, Federico Mancinelli, Gabriel Dawalder, Martín Manganaro, Hernán Manganaro, Fernando Linsuai, Jorge Ochoa, Raúl Massa, Martín De Poli, Martín Carballeda, Martín “Gula” Aguirre, Pablo Gilardi, Martín Carrillo, Emiliano Morresi, Luis “Paquillo” Sánchez, Matías Vázquez, Mario Estrada, Matías Belleggia, el “Cordobés” Fernández, Dante Yelpo y Daniel Arenzo.