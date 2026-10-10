Los 20 jugadores que buscarán el ascenso a la elite nacional con Bahía

El Seleccionado Mayor de Caballeros disputará la próxima semana el Campeonato Argentino de Ascenso, que se desarrollará en Córdoba bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El combinado de nuestro medio integrará la Zona D y debutará ante la Asociación del Valle de Chubut.

El primer encuentro de Bahía será el miércoles desde las 11.50 en la cancha de agua de Jockey.

Luego, el jueves, el Naranja se medirá ante Santa Fe, otra vez en Jockey pero a las 8.30.

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Mientras que el viernes cerrará la fase de grupos ante la Federación Chaqueña, en el Polo Deportivo Mario Alberto Kempes.

La otra zona la integrarán Entre Ríos, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santiago del Estero.

*Los elegidos

La delegación de la Asociación Bahiense estará integrada de la siguiente manera:

-Jugadores: Joaquín Díaz (Puerto Belgrano), Leonardo Casco (El Nacional), Bruno Costa Biondi (El Nacional), Mauro Carrizo (El Nacional), Mauro Ferreyra (El Nacional), Benjamín Pascual (Universitario), Thiago Parella (Puerto Belgrano), Gerónimo Temps (Ciudad de Buenos Aires), Baltazar Agudiak (El Nacional), Hernán Molina (El Nacional), Ezequiel Muñoz (Universitario), Facundo Pirola (Pacífico), Román Weinbender (El Nacional), Gastón Mónaco (El Nacional), Thiago Bonifazi (Universitario), Luciano Donati (El Nacional), Tobías Giménez (Pacífico), Mirko Poklepovich (Universitario) y Juan Francisco Ordieres (Puerto Belgrano).

-Entrenador: Jesús Sassi.

-Asistente: Oscar Ruiz.

-Preparador físico: Félix Zamora.

-Video análisis: Nicolás Lamas.

-Presidente de delegación: Sergio Piñeiro.

-Jefe de equipo: Franco Maqueira.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.