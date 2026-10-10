En vivo: en una jornada complicada, Franco Colapinto avanzó a la Q2 en el GP de Singapur
El argentino no pudo sumar puntos en las últimas dos fechas, que fueron en Azerbaiyán y Malasia.
(Nota en desarrollo)
Con media hora de demora comenzó la clasificación del GP de Singapur, con el argentino Franco Colapinto (Alpine).
El argentino avanzó a la Q2, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.
Colapinto viene de abandonar en la carrera sprint que se llevó a cabo más temprano por problemas en su Alpine mientras marchaba undécimo.
El vivo
11:01
Primeros tiempos en la Q2 de Singapur
Colapinto registró un tiempo de 1:33.866 en su primer intento de la Q2, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, marcó 1:33.174, superando al argentino por 692 milésimas.
10:56
Empezó la Q2
Colapinto buscará meterse entre los 10 mejores y así avanzar a la tanda final.
10:52
¿Qué pasó?
La primera tanda de clasificación dejó seis pilotos eliminados: Fernando Alonso, Alexander Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.
Este último ni siquiera pudo completar una vuelta rápida debido a un problema eléctrico en su Red Bull, que lo dejó fuera de competencia antes de registrar un tiempo.
10:49
Colapinto se asegura el boleto a la Q2
El argentino registró un tiempo de 1:33,261 y se colocó noveno, para asegurar su lugar en la próxima tanda clasificatoria.
10:46
Colapinto sale en busca de un mejor tiempo
El argentino está decimotercero, por lo que intentará mejorar su registro para asegurar la clasificación a la Q2.
10:44
Hamilton se posiciona como el más rápido
El piloto de Ferrari hizo un tiempo de 1:32.680 y le sacó el primer lugar a Lando Norris.
10:41
Buen primer registro para Colapinto
El argentino giró en 1:33,782 y se ubica sexto, con poco menos de ocho minutos de sesión por delante.