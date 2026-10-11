Torneo Regional: Huracán de White arranca los cruces ante Independiente de San Cayetano

Huracán de Ingeniero White comienza a disputar hoy la segunda fase de las cinco etapas del Torneo Regional Federal Amateur, que otorgará 4 ascensos al Federal A y clasificará a 12 equipos al Torneo del Interior.

El Globo visitará a Independiente de San Cayetano, por el partido de ida de la llave eliminatoria de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

El encuentro se jugará desde las 16 en el estadio Juan Bautista Marlats y será dirigido por Mauro Echarren.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La revancha se jugará dentro de una semana en el estadio Bruno Lentini.

El equipo de nuestra ciudad llegó a esta instancia tras terminar primero en su grupo con 9 puntos, producto de 3 triunfos y sólo una derrota.

En esa primera fase, el equipo que conduce Mauro Brunelli venció a Sarmiento de Pigüé (1 a 0 como local -gol de Tomás Segovia- y 2 a 1 como visitante -tantos de Leonel Navarro y Johan Munives-) y tuvo una buena y una mala ante Ferro Carril Su de Olavarría, superándolo por 3 a 0 en su cancha (dos goles de Brian Scalco y otro de Iván Agudiak) y cayendo por 1 a 0 como huésped.

Independiente, en tanto, fue segundo en su zona con 7 puntos, por detrás de Ministerio de Obras Públicas de Necochea.

Además de esta llave, también cruzarán Ferro de General Pico-Atlético Villegas (hoy a las 20), Quilmes de Mar del Plata-Ministerio (se miden desde las 16) y Argentino de 25 de Mayo-Racing de Olavarría (esta tarde desde las 17.30).

En la tercera instancia se agregarán All Boys de Trenel, Santa Rita de Piedritas, Deportivo Norte de Mar del Plata y Estudiantes de Olavarría.

Estos equipos saltearon una fase por haber sido los primeros en la zonas integradas por cuatro club y los dos mejores primeros de las zonas integradas por tres elencos.