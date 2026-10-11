Camino al ascenso: Villa Mitre vuelve al ruedo visitando a Costa Brava por la Reválida

Villa Mitre visita esta tarde a Costa Brava de General Pico, por el partido de ida de los 16avos de final de la Reválida del Torneo Federal A, conducente al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

El tricolor se presentará desde las 15 en el estadio Nuevo Pacaembú, con arbitraje de Diego Novelli Sanz.

La revancha se jugará dentro de una semana en El Fortín y la Villa tendrá ventaja deportiva, por lo que avanzará en caso de igualdad en puntos y goles.

*Los elegidos

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Con la ausencia de Carlos Battielli y el regreso de Tomás Ibarra (tras purgar la suspensión por 5 amarillas), Diego Cochas citó a los siguientes jugadores para esta tarde.

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Marcos Pinto, Ulises Olguín, Marcos Escobar y Diego Avit.

-Volantes: Thiago Pérez, Matías Aguirre, Valentino Valeri, Víctor Ayala, Leonel Monti, Matías Páez, Gonzalo Córdoba y Nicolás Cavagnero.

-Delanteros: Ibarra, Maximiliano Tunessi, Santiago Gómez y Oswaldo Valencia.

*Cómo llegan

Villa Mitre volverá a jugar este domingo luego de tres semanas, en lo que fue el empate sin goles ante Kimberley por la última fecha del Nonagonal.

Esa igualdad dejó a la Villa en la sexta colocación, por lo que debió seguir su camino en la Reválida.

Previamente, había sido cuarto en la primera fase de la competencia con 23 puntos.

Costa Brava, en tanto, fue octavo en el inicio de la temporada con 18 unidades y no accedió al Nonagonal de la Zona Campeonato.

En la segunda fase ganó el Grupo B de la Reválida, con 4 triunfos, 4 empates y una derrota (ante Juventud Unida de San Luis).

*Único antecedente

La única vez que Villa Mitre cruzó ante Costa Brava fue en la temporada pasada, por la primera fecha del Nonagonal.

También en General Pico, el tricolor cayó por 1 a 0 en tierras pampenas.

Lo curioso fue que el gol de la victoria lo anotó Joaquín Vivani, quien había pasado de la Villa a Costa Brava hacía unos días.

"Tengo buenos recuerdos del club. No sentí que me haya ido de la mejor manera, pero siempre traté de ser buen profesional y buen compañero", contó Vivani en El Diario Deportivo y recordó aquel particular gol.

*El resto

Los cruces comenzaron el viernes y ayer con los siguientes resultados:

San Martín de Mendoza 0-2 Argentino Monte Maíz.

Juventud Antoniana 3-0 Huracán Las Heras.

Defensores de Puerto Vilelas 1-1 Gimnasia de Chivilcoy.

Deportivo Rincón 0-1 Kimberley (Fernando Marcos).

Hoy, en tanto, se medirán:

11hs: FADEP vs Atenas Río Cuarto (Francisco Acosta).

15hs: Juventud Unida Universitaria vs Sol de América (Pablo Núñez).

15.30hs: El Linqueño vs Douglas Haig (Jonathan Correa).

16hs: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs 9 de Julio de Rafaela (Jonathan Correa).

16hs: Boca Unidos vs Mitres de Posadas (Guillermo González).

16hs: Sportivo Cañada de Gómez vs Defensores de Villa Ramallo (Lucas Rodríguez).

17.30hs: Sportivo Las Parejas vs Sarmiento de La Banda (Jorge Etem).