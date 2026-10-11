Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés se consagraron campeones sudamericanos

Una vez más el rugby argentino en modalidad seven se hizo fuerte en la región. Tanto el seleccionado masculino como también el femenino, se consagraron de manera invicta en el Sudamericano de Seven, disputado en el Carlos Paz Rugby Club de Córdoba.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora lograron su 12° título en el continente tras vencer 24-5 a Chile en la final, mientras que las comandadas por Nahuel García lograron por cuarta vez consecutiva alzarse con el trofeo continental luego de ganarle en la definición a Brasil por 19-10.

Recordamos que en el plantel masculino no fue convocado el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, a quien se le dio descanso.

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Los Pumas 7s comenzaron la jornada de hoy (zona Oro) con triunfo luchado ante Uruguay por 19-12 con try del juninense Juan Pablo Batac a 2 minutos del final. Luego llegó el turno de enfrentar a Chile, al que Argentina superó por 21-7, para clasificar a la final del Sudamericano.

Justamente, el duelo decisivo comenzó muy parejo con un try por lado y 5-5 en el marcador. Antes del cierre del primer tiempo, Santiago Vera Feld rompió a toda velocidad la línea chilena y corrió solo hasta debajo de los postes para apoyar, y luego convertir, y así llegar al descanso con una victoria parcial por 12-5. Al minuto de la segunda parte, Luciano González apareció para empezar a liquidar el encuentro con el 17-5 parcial. Chile hizo todo para descontar pero Santino Zangara apretó el acelerador y a pesar del esfuerzo de la defensa chilena, corrió solo hasta el ingoal para decretar el cuarto try argentino en la final. Pedro de Haro acertó la conversión y cerró la victoria por 24-5.

Los Pumas 7s formaron en la final con Luciano González, Santiago Vera Feld, Santino Zangara, Lautaro Bazán Vélez, Santiago Mare (capitán), Francisco Calello y Sebastián Dubuc. Luego ingresaron, Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac y Juan Cruz Massun. Los tries argentinos los apoyaron Sebastián Dubuc, Santiago Vera Feld, Luciano González y Santino Zangara. Las conversiones las acertaron Santiago Vera Feld y Pedro de Haro.

Yaguaretés: La gloria ante Brasil

Por su parte el seleccionado argentino femenino arrancó el día con el último partido de la fase de grupos ante Uruguay, que con la victoria por 39-0 que clasificó a las albicelestes a la final.

En la final del torneo esperaba Brasil, rival que, al igual que el equipo argentino, logró cuatro triunfos y finalizó en la primera colocación del Grupo B. Fueron Las Yaras quienes abrieron rápidamente el marcador por medio del try de Giovanna Barth, sin conversión. De inmediato, el equipo argentino reaccionó gracias a la velocidad de Candela Delgado, que rompió la defensa rival para marcharse debajo de los postes y, con la conversión de Sofía González, liderar el tanteador 7 a 5. A la salida de un scrum, llegó el desnivel por la punta en manos de Talía Rodich, que evadió a su marcadora y se zambulló al ingoal, para estirar el marcador y establecer el 12 a 5 parcial. En tiempo cumplido y luego de una infracción de Brasil, Sofía González puso en juego la pelota y encontró a Antonella Reding, que apareció a pura velocidad y apoyó la tercera y última conquista del equipo argentino en el primer tiempo. La conversión de Candela Delgado fue efectiva para el triunfo parcial 19 a 5.

El complemento encontró a Las Yaras con posesión y un leve control del partido. Sin embargo, y como de costumbre, la defensa argentina hacía frente a cada uno de los embates brasileños, que no lograban vulnerar el ingoal para achicar la diferencia. Esa anotación llegó a dos minutos del final por intermedio de Gabriela Lima, quién apoyó en la bandera para establecer el 19-10, con el que finalizó el partido y se decretó la victoria y un nuevo campeonato para Las Yaguaretés.

En esta ocasión, Antonella Reding, Cristal Escalante, María Taladrid, Paula Pedrozo, Candela Delgado, Sofía González y Talía Rodich comenzaron como titulares, mientras que Francesca Iacaruso, Mariel Velay, Brisa Borda, Abril Romero y Yamila González ingresaron desde el banco de relevos. Los tries argentinos los apoyaron Candela Delgado, Talía Rodich y Antonella Reding. En tanto, Sofía González y Candela Delgado acertaron una conversión por lado. (Con información de prensa UAR).