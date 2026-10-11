Claurura liguista: Libertad festejó sobre la hora y Villa Mitre se impuso en el Novoa

La fecha 11 de los torneos de Primera División de la Liga del Sur arrojó -en la máxima categoría- un triunfo local y otro visitante, y quedan partidos pendientes para este lunes. En la B, por su parte, los que salieron airosos fueron Tiro Federal y Olimpo, en tanto que mañana se cerrará la programación.

En la Primera A, Villa Mitre consiguió una gran victoria en el Gustavo Novoa por 2-0 frente a San Francisco.

Constanzo Palacio abrió el marcador a los 49 minutos y Ramiro Gerk amplió la diferencia a los 74 para asegurar el triunfo del tricolor.

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Por su parte, Libertad venció 1-0 a Liniers en un encuentro que se definió en la agonía del partido.

Gianluca Falcioni convirtió a los 90 minutos y le dio los tres puntos al conjunto de Villa Rosas.

La programación continuará este lunes con dos partidos: Bella Vista ante Sporting (Juan I. Miranda) desde las 16, mientras que Huracán enfrentará a La Armonía (Sebastián Navarro) a partir de las 19.30.

Posiciones

-Clausura: 1°) Huracán, 16 puntos; 2°) San Francisco y Villa Mitre, 15; 3°) Bella Vista, 14; 4º) La Armonía, 13; 5°) Sporting, 12; 7°) Libertad, 11 y 8°) Liniers, 9.

-Acumulada: 1°) Huracán, 42 puntos; 2°) Bella Vista, 39; 3°) Liniers, 32; 4°) Villa Mitre, 34; 5°) Libertad, 29; 6°) San Francisco, 28; 7º) La Armonía, 27 y 8°) Sporting, 25.

Olimpo y Tiro Federal esperan al resto

En la Primera División B, este domingo por la mañana, Olimpo derrotó 2-0 a Rosario Puerto Belgrano.

Ayrton Ithurria abrió el marcador a los 13 minutos y Felipe Santamarina anotó el segundo a los 50.

El viernes, Tiro Federal había protagonizado la goleada de la fecha al superar por un contundente 6-0 a Pacífico de Cabildo.

Franco Maximiliano Lefiñir, a los 3 minutos, y Gino Carrozzi, a los 11, adelantaron al aurivioleta. Agustín Tobías Restiffo marcó sobre el cierre de la primera etapa, mientras que Mariano Damián Mc Coubrey, Gino Mateo Pizzorno y Genaro Martín Fraysse completaron el resultado en el segundo tiempo.

La fecha se completará este lunes con los encuentros entre Dublin y Comercial (Ariel Turcuman), desde las 11, y Sansinena ante Pacífico BB (Alvaroi Richmond), a partir de las 16.

Así están las tablas:

-Clausura: 1°) Olimpo, 24 puntos; 2º) Rosario, 20; 3°) Tiro Federal, 19; 4º) Comercial, 15; 5°) Pacífico BB, 11; 6º) Sansinena, 10; 7º) Pacífico de Cabildo, 9 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario y Tiro, 46 puntos; 3º) Comercial, 42; 4°) Olimpo, 40; 5°) Sansinena, 31; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico BB, 19; y 8º) Pacífico de Cabildo, 17.