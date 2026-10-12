Guille, con la fe intacta para ir a Formosa: "En Chivilcoy también estaban invictos, nada es imposible"

Braian Guille celebra con Martín Ferreyra tras el 1 a 1 ante San Martín de Formosa: Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Además de anotar el gol del empate, Braian Guille fue uno de los mejores jugadores de Olimpo ayer en la igualdad 1 a 1 ante San Martín de Formosa, por la ida de las semifinales del Torneo Federal A.

El atacante aurinegro intentó levantar al equipo en el peor momento y también fue eficaz en la chance más clara que tuvo.

"Sabíamos que iba a ser un partido, los dos tenemos un gran equipo. Estos partidos son así, son decisivos. Por ahí nos bajoneó el gol muy rápido de ellos, que no lo esperábamos. Nos supimos reponer y sacar un empate que nos deja con vida todavía", le dijo Braian a La Nueva. tras el partido.

"No pudimos concretar situaciones bien claras después del gol, lo tuvimos en el arco, no nos atacaron. Por momentos fuimos superiores, ellos hicieron mucho tiempo, pero bueno es así. Jugar con nuestras armas, ellos también, y sacar ventaja porque estos partidos son decisivos", agregó Guille, quien anotó el 1 a 1 a los 3 minutos del complemento.

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-Se te vio dolorido (fue atendido durante el partido en la zona de la espalda), te entraron fuerte más de una vez...

-Sí, siempre, pero hoy (por ayer) me agarraron bien. Para el fin de semana voy a estar bien.

-En un momento me pareció que estabas jugando como cuando éramos chicos, la pedías, estabas medio dolorido, intentabas levantar al equipo...

-Yo cuando juego acá, la verdad que me encanta. Me siento muy bien, ayudar al equipo en lo que me toca es mi deber y es lo que más siento. Hay que seguir luchando, que queda poco.

-La gente terminó muy enojado con el árbitro, ¿ustedes como vieron el arbitraje desde adentro?

-Na... por ahí somos todos seres humanos, no me gusta hablar de los árbitros. Hay que seguir laburando, todavía estamos con vida y vamos a ir a muerte hasta el final.

Tras el empate en el Carminatti, Olimpo quedó obligado a ir a ganar a Formosa, donde San Martín está invicto con 10 triunfo y 3 empates.

"Vamos a ir a ganar, como siempre fuimos todos los partidos. En Chivilcoy tampoco habían perdido y sin embargo fuimos y ganamos (contra Gimnasia, en los cuartos de final). Nada es imposible en esta vida, así que vamos a ir a dar todo"