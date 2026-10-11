Olimpo empató con San Martín, en una semi con ambiente de final y deberá ir por todo a Formosa

Partido grande.

Con esa atmósfera de principio a fin se vivió esta tarde el empate de Olimpo ante San Martín de Formosa por la ida de la semifinal del Torneo Federal A.

Fueron 90 minutos en los que pasó de todo, en un duelo entre equipos que demostraron por qué están donde están, dos elencos serios y con muchas virtudes, que explican sus claras aspiraciones de ir en busca de uno de los ascensos a la Primera Nacional.

En un Roberto Carminatti que lució un gran marco de público y un espectacular colorido, acorde a lo que había en juego y la historia de la institución, el aurinegro terminó empatando 1 a 1 y deberá ganar en Formosa para avanzar a la final.

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Pero vamos por partes...

En ese contexto de fiesta, el equipo bahiense y el formoseño salieron dispuestos a atacarse desde el arranque, no tomaron los primeros minutos de estudio sino que los dos se soltaron pese a la tensión propia de un encuentro de estas características.

Tan así fue que a los dos minutos de juego, la visita avisó con un remate de Bobadilla en la puerta del área, que se fue ancho pero que fue casi un aviso de lo que sería el gol un rato después.

En ese clima de efervescencia, Olimpo se mostró intenso, metido y concentrado, pero no enloquecido al ritmo de la gente.

Aún con los dos equipos lejos de los arcos, el juego proponía un trámite algo abierto, porque los dos buscaban. Incluso San Martín, sabiendo que la ventaja deportiva le da cierto aire, se lo vio desde el principio como un equipo que busca el arco rival, con un mediocampo que juega más de lo que marca y con varios aspectos positivos.

La visita mostró un arquero seguro cuando lo llamaron, dos centrales de muy buen nivel nivel y toda la jerarquía y herramientas de Gervasio Núñez, incluso pese a ir perdiendo algo de resto físico con el correr de los minutos y con los 38 años a cuesta.

Con todo eso, se plantó de igual a igual en el Carminatti y mientras a Olimpo le costaba generar chances claras de gol y mostraba su mejor faceta ofensiva cuando lograba encontrar a San Martín en transición o robando en la salida, llegó un baldazo de agua fría en la tarde bahiense.

Es que a los 22 minutos, Lautaro Ceratto recibió un despeje corto de Bellone y cuando pisó la puerta del área remató al primer palo de Lungarzo, que no llegó en la volada, y puso el 1 a 0 para la visita.

El golpe fue duro para el aurinegro, que sintió el cimbronazo y le costó volver a ponerse de pie.

Tanto, que en los 15 minutos siguientes San Martín tuvo dos tiros en el travesaño (un cabeza de Piris tras un córner y un centro-arco de Griego) y otra chance más con un remate de Núñez tras una mala salida de Moiraghi.

Lo positivo para el elenco bahiense fue que en ese momento de incertidumbre no recibió más goles y de a poco fue saliendo del aturdimiento, levantado por el ánimo de Braian Guille, que aún dolorido tras recibir varias faltas duras, intentó hacerse cargo y levantar al equipo anímica y futbolísticamente.

Mientras tanto, el partido iba subiendo en temperatura e iba creciendo la histeria de la gente por algunas faltas que el árbitro Darío Sandoval no pitó.

En ese resurgir de Olimpo, un palo de Stancato a los 43 minutos tras un cabezazo de un córner fue la señal clara de que estaba nuevamente de pie para seguir batallando.

Y esa levantada siguió en el complemento, porque cuando el juego todavía volvía a armarse de a poco, el bueno y siempre rendidor Luciano Lapetina trepó por la izquierda y centró para que Guille anticipara en el primer palo y pusiera el 1 a 1 a los 3 minutos.

La remontada quedaba a servir del aurinegro, al menos desde el tiempo, porque tenía toda la segunda mitad para ir en busca de más.

No obstante, este gol no generó el mismo efecto que el de los formoseños, porque Olimpo no pudo aprovechar el envión y de hecho apenas unos segundos después de que la gente terminaba de festejar y desahogarse, Ferreyra tuvo un cierre providencial tras una trepada de Finardi por la derecha.

Es que pese a la ventaja deportiva, San Martín, aunque utilizó todas la mañas de un equipo que sabe que está de visitante y es una serie de 180 minutos, nunca dejó de mirar el arco rival. Incluso, en algún momento, a riesgo de perder algo el orden o quedar desbalanceado.

De esa manera, Olimpo una contra clara a su favor y de ahí surgió una de las polémicas de la tarde, porque Olivera recibió un pase de Guille, controló y enganchó. En esa finta, el defensor Agustín Griego dejó el pie extendido y lo tocó levemente. Olivera cayó dentro del área, pero Sandoval dijo "siga, siga".

Luego de eso, con el partido igualado, el correr de los minutos y la exigencia física fue desvirtuando algo más el juego desde lo táctico y el trámite se volvió más desprolijo, con chispasos o arrestos individuales.

Sin poder aprovechar el envión del empate, Olimpo volvió a quedar lejos del arco de San Martín y Mungo empezó a mover el banco para ir en busca del triunfo en el cierre.

Así las cosas, el DT bahiense mandó a la cancha a Coacci (de revulsivo ingreso) y también a Federico González para que compartiera ataque con Susvielles. Con el doble 9 en cancha, el aurinegro mantuvo la línea de 4, Stancato (de buen partido) patrulló el medio, Enzo y Olivera (después Espejo) se repartieron las bandas y Guille quedó flotando detrás de los delanteros.

Pese a eso, el partido entró en una meseta, se volviendo algo más cortado, con San Martín bajándole el ritmo cada vez que pudo y con la gente cada vez más a disgusto con Sandoval, que no le dio ninguna de las "chiquitas" al aurinegro.

Finalmente, el reloj siguió corriendo y Olimpo no pudo arrinconar a San Martín ni generarles chances netas de peligro para quedarse con el triunfo.

Encima, en el minuto 93, la visita tuvo una contra conducida por Ricardo Tapia en clara superioridad numérica, pero Siergiejuk definió mal y desviado tras el pase del tucumano.

Fue la última de una tarde en la que pasó de todo y se jugó y sintió como un partido grande.

Tras el pitazo final, Mungo cruzó la cancha para hablar con Sandoval y mientras los equipos se retiraban la gente explotó cantando en contra de Tapia, una repudio que comenzó algo tímido en la tribuna de O'higgins y que luego se volvió general y masivo.

Lo cierto es que Olimpo deberá ir a buscar el triunfo a Formosa, donde San Martín está invicto, para poder meterse en la final por el primer ascenso y seguir soñando con el anhelado salto de categoría.

Tiene con qué...

*La síntesis

Olimpo (1)



Lungarzo 4



Bellone 4

Moiraghi 6

M. Ferreyra (c) 6

Lapetina 7



Amarilla 5

Stancato 6

D. Ramírez 5

Olivera 5



Guille 7

Susvielles 5



DT. Carlos Mungo



San Martín de Formosa (1)



Humeler 6



Finardi 5

Piris 6

Leiva 6

Griego 5



Tapia 5

Bobadilla (c) 4

Alegre 5

Ceratto 7



G.Núñez 6



Siergiejuk 4



DT. Marcelo Rubino



PT. Gol de Ceratto (SM), a los 21m.

ST. Gol de Guille (O), a los 3m.



Cambios. 71m. Coacci y F. González por D. Ramírez y Amarilla, 82m. Espejo por Olivera, en Olimpo; 82m. Sánchez de León, Cuevas y Riquelme por Ceratto, Núñez y Finari y 91m. Illanes por Bobadilla, en San Martín de Formosa.



Amonestados. Bellone (30m.) y M. Ferreyra (43m.), en Olimpo.



Árbitro. José Sandoval (4).



Cancha. Olimpo (excelente).