Camino al ascenso: Olimpo recibe a San Martín de Formosa en la ida de la semifinal

Olimpo recibe esta tarde a San Martín de Formosa, por el partido de ida de la semifinal de la Zona Campeonato del Torneo Federal A, conducente al primer ascenso hacia la Primera Nacional.

El aurinegro se presentará desde las 16 en el Roberto Carminatti, donde dirigirá el cordobés José Darío Sandoval.

La revancha se jugará en una semana en tierras formoseñas, donde el local tendrá ventaja deportiva por haber terminado primero en el Nonagonal (el equipo bahiense fue tercero).

Por lo que el representante liguista está obligado a al menos ganar uno de los dos partidos.

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Por la otra llave, hoy se medirán Cipolletti y Alvarado en la Visera.

El encuentro comenzará a las 15.30 y será dirigido por Fernando Rekers.

*Los elegidos

Con el regreso de Leandro Espejo entre los convocados, Carlos Mungo citó a 21 jugadores para hoy, por lo que uno quedará afuera de la nómina a la hora de firmar la planilla.

El plantel de Olimpo lo componen:

-Arqueros: Juan Pablo Lungarzo y Cristian Geist.

-Defensores: Agustín Bellone, Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Leonardo Hertel, Luciano Lapetina y Néstor Moiraghi.

-Volantes: Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Sebastián Fernández, Antú Hernández, Diego Ramírez, Agustín Stancato y Manuel Vargas.

-Delanteros: Espejo, Federico González, Braian Guille, Cristian Ibarra, Marcelo Olivera y Joaquín Susvielles.

*Cómo llegan

Olimpo llegó a esta instancia luego de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy en el primer cruce de playoffs.

El aurinegro se impuso por 2 a 1 en la ida y en la revancha, siendo el único de los cuatro equipos clasificados que ganó los dos partidos de la serie.

Además, también es el único que avanzó sin tener la ventaja deportiva.

Previamente, el elenco bahiense había sido tercero en el Nonagonal y primero en la fase inicial.

San Martín de Formosa, en tanto, dejó en el camino a Atenas de Río Cuarto, luego de ganar 1 a 0 en Córdoba y empatar 1 a 1 como local.

En el Nonagonal, en tanto, fue primero en la Zona A con 17 puntos, dos más que Alvarado, ganador del otro grupo.

Mientras que en la primera fase también terminó en lo más alto.

Estas grandes campañas de ambos equipos dejan un montón de estadísticas que valen la pena ser remarcadas.

Primero y principal es que en esta semifinal se enfrentarán los dos equipos que más puntos sumaron en lo que va de la temporada: San Martín 51 y Olimpo, 50.

Son los dos también que más partidos ganaron: 15 los formoseños y 13 los bahienses.

Por otra parte, esta semifinal enfrentará al equipo que menos goles recibió (Olimpo con 10) y el que más hizo (San Martín, con 41).

También cruzará al elenco que más sumó como local: San Martín, ganó 10 partidos y empató 3, cosechando 33 unidades. Contra el equipo que mejor le fue de visitante: Olimpo acumuló 21 puntos, con 5 éxitos y 6 empates.

*Un repaso

San Martín de Formosa cuenta entre sus filas con un viejo conocido en nuestro medio, un exjugador de Olimpo y otro de renombre.

El exaurinegro es el atacante Brian Peralta, quien estuvo en Bahía entre 2023 y 2024, llegando proveniente del santo formoseño justamente.

En el plantel de San Martín también se encuentra Ricardo Tapia, de gran paso por Villa Mitre de 2022 a 2024, jugando 66 partidos y anotando 18 goles.

El tucumano fue parte del plantel de la Villa que jugó la final por el ascenso ante Racing de Córdoba, justamente dirigido por Carlos Mungo.

Por otra parte, el jugador de más renombre del elenco formoseño es Gervasio Núñez.

El "Yacaré", de 38 años, jugó en Rosario Central, Quilmes, Sarmiento de Junín, Botafogo de Brasil, Central Córdoba, Central Córdoba, entre otros.

En la actual temporada, el formoseño lleva anotados 9 goles.

*Por la vencida

La semifinal que comienza a disputar hoy será la tercera para Olimpo en esta etapa del Federal A.

Las otras dos fueron ante Gimnasia y Tiro de Salta y Villa Mitre, ambas en el Roberto Carminatti en 2022 y 2023.

Contra los norteños, el aurinegro cayó por 1 a 0 con gol de Ezequiel Cérica y ante el tricolor cedió por penales (4 a 2) tras igualar sin goles.

*Para la gente

Las entradas para el partido de hoy podrán comprarse de 11 a 15 en las boleterías del estadio y a partir de las, en avenida Colón y 9 de Julio.

Los valores de los tickets serán los siguientes:

*No socios

General: $40.000

Jubilados: $ 20.000

Menores: $ 15.000 (de 3 a 11 años)

*Socios-pase a tribuna

Ángel Brunel: $5.000

O'higgins: $10.000

*Plateas

Socio: $45.000

No socio: $70.000

Abonados: $35.000

Menores: $40.000 (3 a 11 años).

Además, desde el club lanzaron una campaña con el lema "explotemos el Carminatti".

Este le permite a aquel hincha que saque su Pase a Tribuna, llevar una entrada general más con un 50% de descuento.

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Además, con la compra de una entrada general entra un menor gratis.