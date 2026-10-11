Torneo Clausura: San Lorenzo le ganó a Deportivo Riestra y respira

San Lorenzo superó por 1-0 a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro, en el arranque de la jornada dominical de la fecha 12 del Torneo Clausura de fútbol profesional.

El equipo conducido por Rubén Darío Insúa se reencontró con el triunfo tras sufrir duras derrotas ante Boca Juniors y Defensa y Justicia, un desahogo clave en el Bajo Flores que le permite acercarse a la zona de clasificación a los play-offs, mientras que el Malevo continúa comprometido en la zona roja del descenso junto a Aldosivi.

La primera mitad presentó un trámite parejo y con escaso volumen de juego, aunque con situaciones de peligro claro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

San Lorenzo tomó la iniciativa a través de la conducción de Facundo Farías, quien asistió a Rodrigo Auzmendi en una llegada profunda que exigió una notable atajada de Ignacio Arce.

Por su parte, Riestra apostó al contraataque e inquietó con un mano a mano de Alexander Díaz —tras una recuperación de Antony Alonso— directo a las manos de José Devecchi, sumado a una oportunidad desperdiciada por Milton Céliz en una jugada de pelota parada.

En el complemento, el Ciclón cambió la cara, mostró mayor agresividad y empujó contra el arco rival. Tras una doble ocasión inicial de Farías y Auzmendi a partir de un centro de Teo Rodríguez Pagano, y un mano a mano desaprovechado por el ingresado Agustín Ladstatter, llegó la apertura del marcador.

Rodríguez Pagano, la figura de la cancha, desbordó con gambetas por su sector y sacó un preciso remate que venció a Arce para decretar el 1-0 definitivo.

En los minutos finales, Riestra buscó el empate y puso suspenso con un potente disparo de Ángel Almada, pero el conjunto local sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

En la próxima jornada, San Lorenzo visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que Deportivo Riestra recibirá a Unión.

La síntesis

Así formaron los equipos:

San Lorenzo (1): José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías. DT: Rubén Darío Insua.

Deportivo Riestra (0): Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Alexander Díaz y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

PT: No hubo goles.

ST: 18m gol de Teo Rodríguez Pagano (SL).

Cambios: 45m Agustín Ladstatter por Alassia (SL); 54m Ángel Almada por B. Sánchez (DR); 60m Gustavo del Prete por Cuello (SL); 70m Gabriel Obredor por Alonso (DR); Yonatan Goitia por Bracamonte (DR); Tomás González por A. Díaz (DR); 78m Martín Río por Gulli (SL); 80m Nicolás Benegas por Sansotre (DR) y 90m Ezequiel Herrera por Auzmendi (SL).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Cancha: Pedro Bidegain (San Lorenzo).