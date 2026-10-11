Lazio derrotó a Monza y es el líder de la Serie A junto al Inter

Lazio es el líder de la Serie A junto al Inter. Foto: NA.

Lazio venció a Monza por 3 a 1 y alcanzó el liderazgo de la Serie A de fútbol de Italia junto al Inter, mientras que la Roma, con Paulo Dybala, apenas empató 0-0 ante Como.

El equipo celeste pegó temprano con un golazo del portugués Nuno Tavares a los tres minutos del primer tiempo y amplió la ventaja mediante el danés Gustav Isaksen a los 23.

La visita sufrió la expulsión de Lorenzo Lucchesi a los 35 minutos y logró descontar en el complemento con un cabezazo de Giorgio Goglichidze.

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Monza presionó en busca del empate, pero Lazio resistió y sentenció la historia sobre la hora con un remate rasante de Andrea Pinamonti, tras asistencia de Alfonso Pedraza, para afirmarse en la cima junto al Inter.

Por su parte, Roma resignó el liderazgo pero rescató un valioso 0-0 en su visita a Como tras un primer tiempo de ida y vuelta.

Con ocasiones de Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini para la visita, y de Nico Paz y Chalobah para el local, el trámite cambió radicalmente tras el descanso.

Donyell Malen recibió la tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Kaiki, obligando a la Loba a replegarse.

Pese a la superioridad numérica y a tomar la iniciativa, a Como le faltó claridad en los metros finales ante un bloque defensivo ordenado que le permitió a Roma sostener el invicto.

En otro de los encuentros, Bologna consiguió su primera victoria de la temporada tras superar 2-1 a Lecce a domicilio. (NA).