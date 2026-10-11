Messi eligió a las próximas diez estrellas del fútbol mundial: incluyó a un jugador de Boca

Lionel Messi, quien viene de cerrar su histórica etapa en la Selección Argentina, ya imagina en el futuro del fútbol. La Pulga eligió a las próximas estrellas del deporte y mencionó a Tomás Aranda, joven crack de Boca, con quien compartió las semanas de preparación de la Albiceleste en la previa al Mundial 2026.

"Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza", expresó el narrador de la campaña publicitaria de la reconocida marca de las tres tiras.

En el spot, la Pulga eligió los nombres de las próximas diez estrellas del fútbol mundial. Entre ellas, incluyó a Tomás Aranda, joven figura de Boca que se recupera de una fractura del peroné de su pierna derecha.

Messi eligió a las próximas 10 estrellas del fútbol mundial

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

1. Tomás Aranda (Argentina/ Boca Juniors)

2. Can Uzun (Turquía / Eintracht Frankfurt)

3. Gilberto Mora (México / Tijuana)

4. Max Dowman (Inglaterra / Arsenal)

5. Zavier Gozo (Estados Unidos / Crystal Palace)

6. Jesús Rodríguez (España/ Como 1907)

7. Kees Smit (Países Bajos / AZ Alkmaar)

8. Chloe Sarwie (Inglaterra/ Chelsea)

9. Giovanna Waksman (Brasil/ OL Lyonnes)

10. Lotta Wrede (Alemania/ Hamburger SV)

El astro rosarino vio de cerca al habilidoso enganche en la Selección Argentina: Lionel Scaloni lo llevó a la gira de amistosos en la previa del Mundial 2026. Messi lo mencionó en la nómina junto a otras figuras, como el turco Can Uzun (Eintracht Frankfurt), el mexicano Gilberto Mora (Tijuana) y el británico Max Dowman (Arsenal de Inglaterra). También destacó a mujeres: la inglesa Chloe Sarwie (Chelsea), la brasileña Giovanna Waksman (OL Lyonnes de Francia) y la alemana Lotta Wrede (Hamburger SV).

Messi se despidió de la Selección Argentina con un amistoso contra Benín, en una emotiva jornada en el Monumental. A partir de ahora, se enfocará en Inter Miami. En su primer partido, marcó un doblete en la goleada 4-0 sobre DC United por la MLS. (Fuente: TyC Sports).