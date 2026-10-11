Huracán lo dio vuelta en San Cayetano y quedó bien parado para la revancha

Huracán de Ingeniero White consiguió una gran victoria por 2 a 1 frente a Independiente de San Cayetano, en el estadio Juan Bautista Marlats, por el partido de ida de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027, correspondiente a la Región Bonaerense Pampeana Sur.

El equipo dirigido por Mauro Brunelli debió remontar un comienzo adverso, ya que Nahuel Arce puso en ventaja al local a los 5 minutos de juego.

Sin embargo, el Globo reaccionó y alcanzó la igualdad a los 43 minutos de la primera etapa, por intermedio de Lautaro Cerato.

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En el segundo tiempo, Huracán volvió a golpear y consiguió el tanto permitió dar vuelta el resultado por intermedio de Iván Agudiak, a los 37 minutos.

El partido fue dirigido por Mauro Echarren, de Tandil.

La revancha se jugará el próximo domingo 18 de este mes en el estadio Bruno Lentini de Ingeniero White, donde Huracán buscará aprovechar el resultado conseguido como visitante para avanzar a la tercera instancia del certamen.

El Globo llegó a esta etapa tras finalizar primero en su grupo, con 9 puntos, producto de 3 victorias y una derrota. En la primera fase superó en ambos encuentros a Sarmiento de Pigüé y venció a Ferro Carril Sud de Olavarría como local, aunque cayó en la visita al conjunto olavarriense.

Independiente, en tanto, había terminado segundo en su zona, con 7 unidades, detrás de Ministerio de Obras Públicas de Necochea.

El Torneo Regional Federal Amateur otorga cuatro ascensos al Federal A y clasifica a 12 equipos al Torneo del Interior.