Para todos los gustos: se cierra la fecha 11 con partidos de mañana, tarde y noche

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Brunelli (Huracán) y Cuello (La Armonía), estarán frente a frente en el Bule. Fotos: Archivo-La Nueva.

Con 4 partidos se cierra hoy la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga del Sur, que comenzó el sábado y siguió ayer.

Aprovechando el feriado nacional, la actividad en ambas divisionales se repartirá entre la mañana, la tarde y la noche.

Habrá dos juegos de la Primera División "A" y también otros dos en la Primera División "B".

*En la elite

La jornada comenzará en La Loma, donde Bella Vista recibirá Sporting.

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El encuentro comenzará a las 16 y será dirigido por Juan Ignacio Miranda.

Mientras que a las 19.30, el líder Huracán de Ingeniero White esperará por La Armonía.

El juez en el renovado Bruno Lentini será Sebastián Navarro.

*Lo que pasó

La fecha comenzó ayer con las victorias de Libertad y Villa Mitre.

El equipo de Villa Rosas venció como local a Liniers por 1 a 0, con gol de Gianluca Falcioni.

Mientras que el tricolor derrotó a domicilio a San Francisco, por 2 a 0, con tantos de Constanzo Palacio y Ramiro Gerk.

*Las tablas

Así están las posiciones mientras se disputa la fecha 11:

-Clausura: 1°) Huracán, 16 puntos; 2°) San Francisco y Villa Mitre, 15; 3°) Bella Vista, 14; 4º) La Armonía, 13; 5°) Sporting, 12; 7°) Libertad, 11 y 8°) Liniers, 9.

-Acumulada: 1°) Huracán, 42 puntos; 2°) Bella Vista, 39; 3°) Liniers, 32; 4°) Villa Mitre, 34; 5°) Libertad, 29; 6°) San Francisco, 28; 7º) La Armonía, 27 y 8°) Sporting, 25.

*En el ascenso

La Primera División "B" abrirá el día a las 11, cuando Dublin reciba a Comercial.

El partido en cancha del Rojo será dirigido por

Luego, a las 16, se medirán Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca.

En el Luis Molina de General Cerri pitará Álvaro Richmond.

*Lo que pasó

La fecha en el ascenso comenzó el sábado con el contundente triunfo de Tiro Federal ante Pacífico en Cabildo, por 6 a 0, con goles de Franco Lefiñir, Gino Carrozzi, Agustín Restiffo, Mariano Mc Coubrey, Gino Pizzorno y Genaro Fraysse.

Mientras que ayer, Olimpo consiguió un gran triunfo y dejó sin invicto a Rosario Puerto Belgrano.

El aurinegro ganó en Punta Alta por 2 a 0, con tantos de Ayrton Ithurriague y Felipe Santamarina.

*Las tablas

Así están las posiciones mientras se disputa la fecha 11:

-Clausura: 1°) Olimpo, 24 puntos; 2º) Rosario, 20; 3°) Tiro Federal, 19; 4º) Comercial, 15; 5°) Pacífico BB, 11; 6º) Sansinena, 10; 7º) Pacífico de Cabildo, 9 y 8°) Dublin, 4.

-Acumulada: 1°) Rosario y Tiro, 46 puntos; 3º) Comercial, 42; 4°) Olimpo, 40; 5°) Sansinena, 31; 6°) Dublin, 21; 7°) Pacífico BB, 19; y 8º) Pacífico de Cabildo, 17.