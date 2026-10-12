Ni el VAR estaba preparado para esto: dos pelotas y una sola jugada

Una escena tan insólita como difícil de creer se vivió en el fútbol de ascenso de China, durante el encuentro entre Shaanxi Union y Foshan Nanshi, que terminó con una victoria por 5-1 para el conjunto local.

La situación ocurrió a los 48 minutos, cuando Shaanxi ganaba 2-0 y protagonizaba un ataque. Tras un saque de banda a favor del equipo local, una segunda pelota ingresó al terreno de juego y un futbolista del Foshan la pateó hacia su propia portería.

Lo increíble fue que, casi en simultáneo, la jugada con el balón oficial también terminó dentro del arco, por lo que dos pelotas quedaron en la red prácticamente al mismo tiempo.

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Ante la insólita escena, el árbitro decidió anular la acción debido a la interferencia del segundo balón y amonestó al jugador que lo había pateado.

Una jugada difícil de imaginar y que rápidamente llamó la atención de los aficionados: en China, por unos segundos, hubo dos pelotas en el arco, pero ninguna terminó en gol.