Sporting metió un triunfazo ante Bella Vista para seguir soñando con la salvación

El festejo y desahogo final del plantel de Sporting, para luego sumarse a celebrar con el puñado de dirigentes que los acompañó desde la tribuna, explica gran parte de la importancia del triunfo ante Bella Vista en La Loma.

Es que este equipo que oscila entre la zona de descenso en la tabla general (salió del último puesto, al menos hasta que juegue La Armonía) y la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, sale a la cancha con la pesada mochila de no perder la categoría.

En ese contexto tan especial, el elenco puntaltense consiguió un trabajada y merecida victoria, ante un duro rival y en su cancha.

Para eso, fue clave la eficacia. Es que en la primera jugada chance clara que tuvo, no perdonó.

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Porque en un primer tiempo de bajo vuelo, disputado y con pocas situaciones, la visita exprimió al máximo una pelota parada y abrió el marcador a los 35 minutos, tras un centro de Enzo Paredes y llegada en soledad de Valentino Barone por el segundo palo.

Es cierto que antes y después de eso, el dueño de casa dos claras, la primera sobre todo con un remate de Felipe Acharez que se estrelló en el palo tras una buena jugada colectiva.

No obstante, al albiverde le costó ser preciso en el juego asociado por lo que no pudo ser profundo. A la vez que Sporting buscaba ser más directo o presionar en la salida, aunque también tenía dificultades para inquietar a Francisco Martínez.

Ya en el complemento, la visita salió algo mejor pisado y tras un par de aproximaciones, efectuó una contra perfecta para poner el 2 a 0.

Primero avisó con un remate de afuera del área de Enzo Paredes que encontró una buena respuesta de "Trapito" y luego con un cabezazo débil de Barone.

Hasta que a los 17 minutos, el pibe Sixto Theaux, con un buen control y mejor definición le puso el moño a una buena jugada armada entre Font y Lautaro García, aprovechando al máximo un mal retroceso de Bella Vista.

Con el correr de los minutos, el juego fue perdiendo sus formas y el trámite se fue partiendo, un poco por el cansancio lógico de los protagonistas y otro poco porque el marcador obligaba al dueño de casa a ir en busca del descuento, incluso a riesgo de desordenarse.

En ese contexto, Sporting aguantó con la firmeza de sus centrales, el muy buen partido de Paredes y el sacrificio de todos, para ir protegiendo un triunfo vital sin pasar mayores sobresaltos.

Sobre el final sólo quedó tiempo para algunas polémicas, el descuento del albiverde y un tumulto en la tribuna.

Primero, a los 35 minutos, el dueño de casa reclamó un penal de Diana a Mayer, quien se dejó caer tras un pequeño contacto y luego de ganarle la posición al defensor.

Además, en ese ir y venir algo desordenado, Samana tuvo la chance para liquidarlo, pero se topó con una gran intervención de Francisco Martínez, que mantenía con algo de vida a su equipo en el cierre.

Mientras que a los 93 llegó el descuento de Lucas Martínez de arremetida, mientras en la tribuna había más de un tumulto y discusiones acaloradas luego de que un grupo de hinchas cantara en contra de los jugadores. Afortunadamente, no pasó a mayores.

Lo cierto es que Sporting aguantó el triunfo hasta el cierre, antes de desatar el desahogo final, para seguir soñando con la salvación y por qué no, que eso también lo lleve a jugar por el título.

*La síntesis

Bella Vista (1)

F. Martínez 5



L. Rosales 5

M. Tormann 5

Reule 5

Bardella 5



F. Acharez 5

Sacomani 5

Gandolfo 5



Belleggia (c) 5



R. Gómez 5

M. Mayer 5

DT. Martín Carrillo

Sporting (2)

Schiaffino 5



F. Acosta 5

Walker (c) 6

Diana 5

D´angelo 5



Tejada 5

E. Paredes 7

L. García 6

Theaux 6

Barone 6

Font 5

DT. Enzo Mascone

Gol de Barone (S), a los 35m.Goles de Theaux (S), a los 17m., y L. Martínez (BV), a los 93m.R. Gómez (54m.) y Belleggia (35m.), en Bella Vista; Diana (66m.) y D´angelo (72m.), en Sporting.61m. P. Mungo y L. Martínez por Reule y Rosales, 82m. Notti por Bardella y 95m. G. Díaz por Sacomani, en Bella Vista; 60m. D. Vega por Tejada, 73m. Samana por Acosta y 90m. T. Vázquez y Soria por Theaux y Acosta, en Sporting.Juan Ignacio Miranda (5).Bella Vista (muy buena).