Baja importante en la Selección de básquetbol: Gabriel Deck será operado del hombro izquierdo

El alero de la Selección argentina de basquetbol y del Real Madrid, Gabriel Deck, volvió a resentirse de una lesión sin recuperar en el hombro izquierdo y será intervenido quirúrgicamente.

El jugador santiagueño padece una inestabilidad anterior en la articulación, luego de sufrir otra luxación.

Así, el club español comunicó que el basquetbolista será operado en los próximos días y no se incluyó una fecha estimada de recuperación, que rondaría entre los cuatro meses.

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La Selección argentina sufrirá una baja de peso en su camino a la clasificación al próximo Mundial de Catar 2027, con la lesión de Gabriel Deck.

Los problemas en el hombro izquierdo del jugador de 31 años comenzaron durante la última ventana de clasificación a la próxima Copa del Mundo, ocurrida en agosto, cuando sufrió la dislocación del mismo y no pudo volver al campo de juego en el segundo partido.

Desde entonces, el jugador comenzó un tratamiento y se tuvo que perder dos encuentros con el Real Madrid hasta lograr regresar, pero al poco tiempo los servicios médicos del club le diagnosticaron la inestabilidad, por lo que recomendaron la operación.

Sin pronóstico para cuándo podría regresar a las pistas, ni información precisa de en qué día será internado, se estima que el jugador con pasado en San Lorenzo no pueda volver al parqué por entre cuatro y seis meses, por lo que también sería una baja considerable para la Selección.

Con una actualidad golpeada, sin haber logrado clasificar al último Juego Olímpico ni al último Mundial, el seleccionado argentino transita el período de clasificación a la Copa del Mundo de Catar con mucha presión y nerviosismo y, luego de haber superado la primera ronda, se encuentra en zona de clasificación a falta de las últimas dos ventanas.

El representativo que dirige Pablo Prigioni cerrará su participación como local en las instancias clasificatorias con una doble fecha a disputarse en Zárate, en el espacio DAM, el jueves 26 y domingo 29 de noviembre, ante Bahamas y Canadá, mientras que la última ventana se jugará entre febrero y marzo del año próximo, como visitante de Puerto Rico y Bahamas.

El combinado nacional, que podría jugar los cuatro partidos restantes sin una de sus principales figuras, se encuentra en el tercer puesto del grupo F con 14 puntos, producto de seis triunfos y dos derrotas, a dos unidades del líder de la zona, Canadá. (Fuente: NA).