Arruabarrena palpitó la serie ante Vasco y reveló detalles de su diabetes

Rodolfo Arruabarrena palpitó la serie de semifinales de Conmebol Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama.

El entrenador del Xeneize recordó el llamado del presidente dio detalles de la enfermedad que padece desde su anterior paso por el club de la Ribera.

"Cuando me llamó Román ni lo dudé, a pesar de que mi mamá no quería por el tema de la diabetes. La tengo controlada", comentó el Vasco.

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"Cuando termina un partido la tengo alta, sobre todo si no tenemos pelota y nos cagan a pelotazos, ja. Después baja", reveló Rodolfo Arruabarrena en diálogo con DSports.

Arruabarrena lamentó la lesión de Leandro Paredes, pero se mostró confiado en que el equipo pueda suplirlo de la mejor manera.

“No vamos a tener las mismas características, pero contamos con chicos con mucho para dar. Leandro para nosotros es importante, es nuestro capitán, nuestro líder. Lo hemos suplido con todos los chicos que han tenido la oportunidad", señaló el DT de Boca sobre la baja de Paredes.

Con respecto a la serie frente a Vasco da Gama, el entrenador fue contundente.

“Es un rival que de mitad de cancha para adelante tiene buenos jugadores, que incluso quisimos llevar para Arabia. Hay que imponer nuestro fútbol y virtudes. Va a ser una eliminatorias difícil, como todas”, manifestó.

El técnico xeneize también se refirió a las expulsiones que Boca sufrió en duelos importantes durante los últimos años y remarcó que “no hay que pasarse en la intensidad, porque el hincha te lleva”. En tanto, añadió: “Hay que ser inteligentes y tratar de terminar con los 11 en cancha”.

Sobre el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, a disputarse el martes a las 21.30 en la Bombonera, el propio Arruabarrena deslizó que espera sacar una diferencia de cara a la revancha.

“En nuestra cancha nos tenemos que hacer fuertes”, concluyó el entrenador.