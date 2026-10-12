Santiago Sosa y la ausencia de Leandro Paredes en Boca ante Vasco: "Es una ventaja para nosotros"

Este martes desdes las 21.30, Boca y Vasco da Gama se verán las caras en La Bombonera por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño ya está en Buenos Aires y Santiago Sosa habló con la prensa, palpitó el cruce ante el Xeneize y se refirió a la ausencia de Leandro Paredes.

"Tenemos que disfrutar el momento en el que estamos. Estamos en una semifinal, una llave muy importante, contra un gran equipo, en un estadio difícil. Tratar de estar concentrados, de ganar los duelos, de ganar el partido y llegar a la final", indicó el volante.

Además, el ex-Racing y River se refirió a la ausencia de Leandro Paredes, que sufrió un desgarró y se perderá la serie.

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"Sabemos que Boca es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores. No van a jugar con Paredes, que eso es una ventaja para nosotros porque es quien maneja todo el juego de Boca, es su mejor jugador", aseguró.

"Obviamente como colega no le deseo el mal a nadie pero que no esté en la cancha para nosotros es una ventaja porque todo pasa por los pies de él. Sabemos el grandísimo jugador que es, la capacidad que tiene para meter pases de gol. Que no juegue cambia el funcionamiento de Boca, no sabemos quién va a jugar en esa posición, cómo formará, si cambiarán el esquema, pero, al no jugar él, Boca pierde algo", añadió.

El conjunto carioca está ilusionado con poder llevarse un buen resultado y tal es así que los hinchas agotaron las entradas en minutos.

"Me imaginé que Vasco iba a traer mucha gente. A los 15 minutos que salieron a la venta las entradas se agotaron. Eso habla de cómo nos acompañan. Ayer en el hotel cuando llegamos fue algo muy lindo el recibimiento de la gente", manifestó. "Como jugadores nos pone muy contentos el apoyo, su soporte es algo importante porque sabemos que no estamos solos", completó.

Mientras busca alejarse de los puestos del descenso en el Brasileirao, Vasco sigue en carrera en la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil.

"El mes que se nos viene por delante va a requerir mucha concentración. En el Brasileirao estamos ahí, luchando con varios equipos, tenemos la Sudamericana y la Copa de Brasil, con partidos importantes contra equipos difíciles", declaró.

"Esperemos ganar y después será partido a partido, hay que ganar todo de acá en adelante, tratar de llegar a las dos finales y salir de abajo", sentenció.

De todas maneras, Sosa aseguró que "me pondría muy contento ganar un título, ya que sería lindo para la gente, que hace mucho no consigue uno".

Aseguró que el plantel "trabaja muy bien en el día a día, da el máximo" y espera poder cerrar la temporada alzando algún trofeo.

"Ojalá nos premiemos con un título", puntualizó.