Cómo les fue a todos los rivales de Unión Bahía, que recibirá el jueves a Boca, en Villa Mitre

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se puso en marcha la Liga Nacional de Básquetbol Femenina y Unión Bahía, que tuvo libre en la fecha inaugural, será el último equipo en debutar de la zona C, cuando reciba el jueves a Boca, desde las 20.30, en cancha de Villa Mitre.

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Lo bueno es que tanto cuerpo técnico como jugadoras tendrán un conocimiento un poco más concreto de sus rivales, después de ver sus primeras presentaciones.

Con un gran marco de público en La Bombonerita, el poderoso Boca derrotó a Vélez, 95 a 72, mostrando todo su potencial colectivo e individual y cerrando el juego con un triple de Luciana Delabarba, quien resultó la goleadora, con 22 puntos (4-8 en triples, 3-5 en dobles y 4-6 en libres).

También tuvieron un gran partido Florencia Fernández, con 14 puntos, más 14 rebotes y Candela Gentinetta, que convirtió 12 puntos y tomó 12 recobres.

En tanto, Julieta Sierna aportó 15 puntos y 6 asistencias.

El xeneize convirtió 12-32 en triples y 20-34 en dobles.

El clásico

El segundo rival de Unión Bahía será Peñarol -el viernes en el Manu Ginóbili- un equipo al que conoce más por haberlo enfrenado en la Liga Provincial, y que viene de debutar con derrota ante Quilmes, en el clásico marplatense, por 69 a 52.

La principal figura resultó la jugadora de las cerveceras, Micaela Sancisi, goleadora con 19 puntos (3-6 en triples, 3-5 en dobles y 4-8 en libres), más 4 asistencias, 4 recuperos y 4 rebotes.

En Peñarol, hubo 15 puntos de Regina Carosio, la única que anotó de tres puntos: 3-6, en un global de equipo que tuvo 3 de 20.

Torruella, MVP

Independiente, por su parte, derrotó El Biguá (ambos de Neuquén), por 68 a 63, con gran trabajo de Josefina Torruella.

La bahiense fue la goleadora del partido, con 17 unidades (3-9 en tripls y 4-7 en dobles), más 6 rebotes y 2 recuperos, en 35m04.