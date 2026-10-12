Diferentes propuestas para elegir: la agenda semanal está completa de básquetbol en la ciudad

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Si te gusta ver básquetbol, Bahía esta semana ofrece diversas propuestas -a su habitual abanico de posibilidades- con un calendario completo, que incluye partidos en las diferentes categorías superiores locales, más el histórico debut del representante femenino en la Liga Nacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La actividad semanal no se toma descanso en este lunes feriado, comenzando con el partido entre Villa Mitre y Olimpo, desde las 20, en el José Martínez, correspondiente al adelanto de la novena fecha de la LBB Oro.



Martes

Mañana habrá dos frentes.

Será el turno de los play-in de la LBB Plata, con los enfrentamientos entre 7º) Ateneo-8º) El Nacional y 9º) Bahía Basket-10º) Velocidad.

El ganador de Ateneo-El Nacional será el séptimo clasificado a cuartos y enfrentará a Altense (2º).

Mientras que el perdedor disputará un partido (el viernes) ante el vencedor de Bahía Basket-Velocidad, para determinar el octavo clasificado y rival de San Lorenzo.

Al mismo tiempo, se jugará la novena fecha la LBB Oro Femenino, con Sportivo Bahiense-Bahiense del Norte, desde las 21, y Villa Mitre-9 de Julio, a las 21.15.

Miércoles

El miércoles se completará la novena fecha de la LBB Oro, con los partidos Napostá-Bahiense, Pueyrredón-Estrella, Barrio Hospital-L.N. Alem, Pacífico-Independiente y Liniers-Estudiantes.

También se disputarán los terceros y definitivo partidos de las series correspondientes a los cuartos de final de la LBB Bronce: 4º) Bahiense-5º) Whitense y 3º) Barracas-6º) Sportivo.



Jueves

Este día quedará únicamente con el foco puesto en el debut de Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina.

El representante bahiense recibirá a Boca, desde las 20.30, en cancha de Villa Mitre.

Ese mismo día, también estará viajando el seleccionado U17 Femenino de Bahía rumbo a Tres Arroyos, para afrontar el Provincial.

Viernes

El viernes jugarán por el 8º puesto de la LBB Plata, desde las 21, el perdedor de 7º) Ateneo-8º) El Nacional contra el ganador de 9º) Bahía Basket-10º) Velocidad.

Paralelamente comenzará la serie permanencia, al mejor de cinco, entre La Falda (11º) y Espora (12º).

Mientras que, en el Manu Ginóbili, hará su segunda presentación Unión Bahía, recibiendo a Peñarol, por la Liga Nacional Femenina.