Villa Mitre y Olimpo buscan quedarse con los dos puntos de recompensa en este lunes feriado

Joaquín Jasen define entre Micheli (ya no está) y Marino. Fotos: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con el enfrentamiento entre Villa Mitre y Olimpo, desde las 20, con arbitraje de Mariano Enrique, Sebastián Giannino y⁩ Sam Inglera, se pone en marcha esta noche la novena fecha correspondiente a la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El juego, en el José Martínez, será sin público visitante y con transmisión de streaming oficial de la ABB.

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El adelanto de este partido se debe a que Emiliano Menéndez, DT de la Villa, estará afectado al staff técnico que trabajará con los U15 de Argentina.

En el partido disputado en el Norberto Tomás, se impuso Villa Mitre, 96 a 81.

El tricolor tiene 21,5 puntos, integrando el lote de cuatro equipos, junto con Pueyrredón (21,5), Pacífico y Liniers (ambos con 21), entre los que hoy se disputan tres lugares para acceder directamente a cuartos de final.

Su récord en esta parte es de cinco triunfos y tres derrotas. Los partidos que ganó convirtió 95, 89 (en dos oportunidades), 100 y 106, mientras que en las derrotas anotó 70, 74 y 66.

Con el grueso de sus jugadores enfocados, paralelamente, en el debut en la Liga Argentina (el sábado perdieron ante Deportivo Viedma un partido preparatorio), los tricolores disputan sus últimos partidos con una sola competencia, ya que el martes 20 debutarán en la LA recibiendo a Pico.

Para hoy, podrían jugar Javier Bollo y Emiliano Sombra (ambos esguinzados) y ausentes en la derrota ante Viedma, en partido preparatorio.

El plantel estuvo entrenando a órdenes de Renzo Balducci, ante la ausencia de Emiliano Menéndez, presente en Chivilcoy en el Final Four U17 que ayer se adjudicó Villa Mitre.

Y después del partido el entrenador partirá para integrar el staff técnico de los U15 de Argentina.

Olimpo, por su parte, está más comprometido en la tabla, en ese subibaja entre meterse en el play-in (donde se ubica actualmente) o tener que jugar por la permanencia.

El aurinegro -que para hoy cuenta con plantel completo, más allá que Alejo Marroni tiene un tobillo limitado-, intercaló triunfos y derrotas en sus últimas cuatro presentaciones, cediendo recientemente frente ante Napostá.

En este tramo, frente a Estudiantes convirtió su máxima puntuación de la temporada (triunfo 92-66) y en los restantes partidos promedió 74 puntos.

Un día antes

El resto de los partidos se disputarán el miércoles, dejando libre el jueves, cuando debute Unión Bahía en la Liga Nacional Femenina, recibiendo a Boca, justamente en cancha de Villa Mitre.

Los juegos serán Napostá-Bahiense del Norte, Pueyrredón-Estrella, Barrio Hospital-L.N. Alem, Pacífico-Independiente y Liniers-Estudiantes.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

Po. Equipo Puntos

​​​​​1°) Estrella (16PG-3PP) 25 puntos

2º) Napostá (14-5), 23

2º) Bahiense (13-6), 23

4º) Pueyrredón (11-8), 21,5

4º) Villa Mitre (11-8), 21,5

6º) Pacífico (10-9), 21

6º) Liniers (10-9), 21

8º) L.N. Alem (7-12), 18,5

8º) Estudiantes (8-11), 18,5

10º) Olimpo (6-13), 17,5

11º) Independiente (4-15), 16,5

12º) Barrio Hospital (4-15), 16