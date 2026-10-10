Pellegrini y Caza y Pesca están en semifinales y Bahiense B y Sportivo B no se dieron por vencidos

Entre Solomon, Banegas y Nico Sánchez rodean a Ray Inglera. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Pellegrini (1º) y Huracán Caza y Pesca Médanos (2º) se metieron en semifinales, mientras que Sportivo Bahiense B (6º) y Bahiense del Norte B (4º) igualaron sus series ante Barracas (3º) y Whitense (5º), respectivamente, al disputarse esta noche los segundos puntos de las series de cuartos de final, correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

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Perrín intenta ir para adentro ante la defensa de Inglera.

Pellegrini derrotó a Sporting, por 72 a 55 en cancha de Los Andes, mientras que Caza y Pesca venció a Bella Vista, en L.N. Alem, por 85 a 71.

Ambos aguardan rival, porque Sportivo B superó a Barracas, 73 a 70 y Bahiense B le ganó a Whitense, 70 a 45, quedando 1-1 las series que se definirán el miércoles, en El Bosque y en el Manu Ginóbili, respectivamente.

Sporting 55, Pellegrini 72

Pellegrini le ganó por sexta vez en el año a Sporting, esta vez 72 a 55 en cancha de Los Andes, respondió a su condición de favorito y clasificó a semifinales.

Aún con ausencias importantes, el equipo que orienta Juan Sergio Palumbo encontró respuestas en quienes afrontaron el desafío, por caso, el zurdo Agustín Bianco, reemplazando a Juani Castro en la conducción, más el sacrificio de Andrés Almirón (14 rebotes y 14 puntos) y el experimentado Fabricio Starc (el último refuerzo), colaborando con 5 asistencias y 4 rebotes en momentos importantes.

También, en el reparto de minutos, sumaron desde su lugar Nicolás Themtham (2-3 en triples) y 4 rebotes, más Agustín Godeas (9 rebotes y 6 rebotes) y Mateo Barrera (10 unidades, con 1-4 en t3, 2-4 en t2 y 3-4 en t1.

A este equipo corto que supo "alargarse" por el protagonismo repartido, Sporting lo contrarresto con mucha entrega, vendiendo cara la derrota y despidiéndose de la temporada sabiendo que había cumplido con las expectativas, siendo eliminado, claro, por el Nº1.

Sporting (55): B. Falcioni (3), G. Díaz (4), H. Rava (5), F. Salmeri (4), M. Miguez (3), fi; B. Kumorkiewicz (6), R. Frontalini (11), M. Gómez, V. Bigoni (2), G. Martínez (15) y H. Martínez (2). DT: Ian Costa.

Pellegrini (72): A. Bianco (9), L. Cataffi (5), M. Barrera (10), Agustín Godeas (9), A. Almirón (14), fi; F. Starc (9), G. Chaves (6) y N. Themtham (10). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Sporting, 9-17; 22-38 y 44-54.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Marcelo Gordillo.

Cancha: Luis Polizzi (Los Andes).

Serie: Pellegrini, 2-0.

Bella Vista 71, Caza y Pesca 85

Caza y Pesca se llevó el triunfo ante Bella Vista, 85 a 71, en partido jugado en L.N. Alem, convertiéndose en otro semifinalista.

Los dos con equipos cortos tuvieron jugadores que sobresalieron, con un tercer cuarto determinante de los medanenses: 30-15.

Juan Cruz Redivo y el tiro con mucha parábola para superar a Tobías Soria.

En la visita, Juan Cruz Redivo terminó con 26 puntos (3-5 en t3, 7-11 en t2 y 3-5 en t1), más 8 rebotes y Nicolás Sánchez sumó 22 unidades (10-17 en t2), 9 asistencias y 5 rebotes.

¿Es tapa? Soria desestabiliza a Nico Sánchez.

Mientras que Agustín Solomon convirtió 21 puntos (3-4 en t3, 5-7 en t2 y 2-2 en t1), además de 5 asistencias, y Herman Banegas terminó con 17 rebotes.

Soria va bien arriba ante Tobías Martz.

En el verde, Tobías Soria metió 22 puntos (9-10 en t2), bajó 10 rebotes y repartió 5 asistencias, mientras que Ray Inglera colaboró con 23 puntos (7-11 en libres) y 8 rebotes.

Bella Vista (71): S. Bertoni (10), T. De Cascos (5), T. Soria (22), R. Lipinski, R. Inglera (23), fi; J. Rivero (9) y L. Spósito (2). DT: Pablo De Cascos.

Caza y Pesca (85): A. Solomon (21), N. Sánchez (22), F. Perrín (4), J.C. Redivo (26), H. Banegas (7), fi; B. Bobb, T. Martz (5), M. Nievas y B. López. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Bella Vista, 17-25; 41-39 y 56-69.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco y Ariel Di Marco.⁩

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Serie: Caza y Pesca, 2-0.

Sportivo B 73, Barracas 70

Sportivo Bahiense logró empatar la serie, superando como local a Barracas, 73 a 70.

El tricolor tuvo un buen juego desde el perímetro (10-28 en triples) y también en la pintura.

En ese combo, se destacaron Joaquín Abad, goleador de su equipo, con 17 puntos (2-4 en triples, 4-4 en dobles y 3-4 en libres), Matías Pristupa, con 5 asistencias, 7 rebotes y 3 asistencias.

En tanto, Lucas Santarelli aportó 14 unidades (6-01 en dobles y 24 en libres), más 6 rebotes y Yoel Asnaghi acompañó con13 puntos (2-6 en t3, 2-3 en t2 y 3-4 en t1), 5 rebotes y 4 asistencias.

La visita contó con 21 puntos (4-5 en t3 y 4-6 en t2) de Rafael Eliosoff, más 6 rebotes y 5 asistencias. Más 17 unidades (5-10 en triples), 5 asistencias y 5 rebotes de Mauro Capurso

Sportivo B (73): F. Galassi (8), L. Temporelli (2), M. Pristupa (9), Y. Asnaghi (13), L. Santarelli (14), fi; B. Guaglianone (3), F. Arizcuren (7), J. Abad (17) y E. Moreno. DT: Joaquín Tuero.

Barracas (70): M. Capurso (17), R. Eliosoff (21), A. Passeggi (6), R. Catalá (9), M. Quevedo (15), fi; L. Durán y B. Albisu (2). DT: Mario Errazu.

Cuartos: Sportivo B, 9-21; 35-37 y 56-61.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: 1-1.

Whitense 45, Bahiense B 70

Bahiense del Norte B se tomó revancha y evitó la barrida frente a Whitense, ganando por un contundente 70 a 45, la mayor diferencia entre ambos en los cuatro partidos disputados entre sí.

La visita tuvo capacidad para reemplazar a dos jugadores clave: Leonardo La Bella (de viaje) y César Massa (desgarro).

Después de un primer cuarto parejo, el tricolor escapó 32-12, con parcial de 19-3 en el segundo, que lo ganó 33 a 12 (46-21).

Con esa diferencia pudo jugar el resto del partido.

Bahiense B tuvo una gran producción ofensiva de Genaro Di Stéfano, con 18 puntos (3-4 en t3, 3-3 en t2 y 3-6 en t1), respaldado por la dupla interna de Marcos Fernández (11 rebotes) y Franco Pérez (13 puntos y 6 rebotes).

El local, por su parte, tiró 6-24 en triples y 5-15 en libres.

Whitense (45): F. Cruz (3), F. Pentenero (10), T. Iturriaga (8), M. Ruarte (6), U. Martínez (8), fi; C. Nador (4), L. Romano (3), L. Robledo, J. Vignatti (3), A. Henrik, J.I. Yuvel y S. Pecci. DT: Sebastián Dodero.

Bahiense del Norte B (70): F. Sureda (3), M. Moretti (3), J.C. Dauphin (10), C. Brugniere (11), M. Fernández (4), fi; F. Pérez (13), G. Di Stéfano (18), D. Faure (3), L.Peratta (5), A. Tavella, B. Massa y A. Vilarino. DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Whitense, 9-13; 21-46 y 32-57.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Juan Agustín Matías.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Serie: 1-1.