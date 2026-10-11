Lewis Hamilton, malestar físico y fuerte autocrítica: "La culpa fue mía"

Otra vez, diferencias entre el británico y el equipo en boxes. Foto: NA.

Lewis Hamilton pasó de estar segundo, en el podio de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, a terminar sexto este domingo en la carrera principal; y además, debió ser atendido por el equipo médico de la FIA después de la competencia debido a las exigentes condiciones que padeció en el trazado de Marina Bay; además señaló que su decisión perjudicó el resultado de Ferrari.

El piloto británico terminó alejado de las posiciones de vanguardia tras elegir no ingresar en boxes durante un período de coche de seguridad virtual.

“Hamilton se sintió indispuesto tras la carrera y fue atendido por el equipo médico de la FIA y se le ha concedido permiso para no acudir a la zona de prensa tras la carrera”, declaró un vocero de la casa del Cavallino Rampante.

A través de un comunicado, el heptacampeón del mundo evaluó su rendimiento en la carrera de este domingo y asumió que fue su “culpa” la posición final, en contrapartida a la de su compañero de equipo, Charles Leclerc, que finalizó segundo detrás de Max Verstappen (Red Bull) y delante de Kimi Antonelli (Mercedes).

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“Hoy no hemos conseguido el resultado que buscábamos y la culpa ha sido mía. En un circuito en el que es difícil adelantar, hay que probar algo diferente, y yo decidí salir con un neumático medio nuevo para hacer una tanda larga e intentar que la estrategia de una sola parada funcionara. Por desgracia, el neumático medio no rindió tan bien como el blando”, aseguró el británico.

El coche de seguridad virtual apareció en la vuelta 39, debido a que, el piltoo canadiense de Aston Martin, Lance Stroll, se detuvo a un costado del trazado por un supuesto inconveniente en el embrague; Hamilton había contabilizado 21 giros con neumáticos blandos, contra 15 vueltas con medios que llevaba Leclerc.

Sin embargo, el monegasco fue el único de los pilotos de Ferrari que ingresó a cambiar y acertó al realizar una segunda detención.

“Ha sido una lección dolorosa la de hoy, pero asumo toda la responsabilidad por las decisiones que tomé. No todas las decisiones salen bien, y puedo aceptar haberme equivocado, pero lo siento por el equipo por los puntos que hemos perdido hoy. Se esfuerzan muchísimo cada fin de semana y quería darles más a cambio. Seguiré trabajando duro y volveré a la carga en la próxima carrera”, sintetizó. (NA).