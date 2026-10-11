Rosario Central goleó a Independiente Rivadavia por 5-0 y copó la punta del Clausura

Rosario Central fue ampliamente superior a Independiente Rivadavia, en un partido perfecto en el que fue dominante y efectivo, y lo goleó por 5-0 en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito, los goleadores del local fueron el astro Ángel Di María, a los 11 del primer tiempo y 12 del segundo, Jaminton Campaz en seis minutos del complemento y los delanteros Enzo Copetti y Marco Ruben, a los 24 y 29 de la segunda etapa.

Además, la visita jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres, a partir de la expulsión directa del delantero Álex Arce, ocurrida a los 40 minutos del primer tiempo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El triunfo permite al “Canalla” llegar a la primera posición de la zona B, con 22 puntos poco después de haber ganado la Supercopa Internacional ante Estudiantes, mientras que el equipo de Alfredo Berti es octavo en el grupo, con 18 unidades y una diferencia de gol que lo compromete a la hora de clasificar: -4.

La próxima fecha verá al equipo que entrena Jorge Almirón visitar a Atlético de Tucumán, el sábado 17 de octubre desde las 20:00, mientras que la “Lepra” mendocina será rival de Tigre, el mismo día a las 17:30.

El local abrió el marcador a los 10 minutos de la primera parte, con un penal a favor por una infracción de Sheyko Studer sobre Ignacio Ovando, que Di María definió con un zurdazo cruzado y no tan esquinado, pero efectivo.

Tras la expulsión del delantero Álex Arce, luego de una revisión en el VAR y por una patada en la que lastimó la cara del central Gastón Ávila, y con un par de remates desviados durante el final de la primera parte, el 2-0 fue convertido por Jaminton Campaz, a los cinco minutos del segundo tiempo, con un buen sombrerito por izquierda y remate bajo al primer palo.

El tercer gol del elenco rosarino llegó a los 12 minutos del complemento, con una buena jugada individual en la que el volante Vicente Pizarro tuvo una posibilidad para definir dentro del área pero encontró un pase más para habilitar a Di María, que empujó la pelota por el segundo palo.

El propio Di María fue fundamental para la llegada del 4-0, a los 23 minutos, con un gran taco por el costado izquierdo que permitió que Sandez trepe por la banda y meta un centro al primer poste, que Copetti alcanzó a empujar al gol.

Pocos minutos después de haber ingresado al partido, a los 39 años, Marco Ruben sentenció la goleada tras quedarse con un centro bajado por Ignacio Ovando dentro del área: al histórico centrodelantero le quedó la pelota picando sobre el punto del penal y no falló, con un derechazo cruzado goleador ante el achique del arquero Nicolás Bolcato. (NA).