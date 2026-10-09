Sólo hubo un cambio en las posiciones y ya quedaron definidos cinco cruces en la LBB Plata

Santiago Boyé sube ante la presencia de Braian Baier. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Junto con la última fecha se definieron las 10 posiciones que restaban -entre 12 equipos- de la Liga Bahiense de Báquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", quedando establecidos los seis clasificados directos a cuartos, los play-in y la permanencia.

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En este cierre de fase regular, en duelo de extremos, San Lorenzo venció ajustadamente a Espora, 82-78.

Altense se aseguró el segundo puesto, superando a Argentino, en suplementario, 86-76 (69-69).

9 de Julio derrotó sin inconvenientes a Bahía Basket, 85-63, lo mismo que Comercial a La Falda, 91-54 y Sportivo a Velocidad, 81-66.

Y en el restante juego, Ateneo superó en suplementario a El Nacional, por 88 a 85 (77-77), curiosamente por la diferencia que debía ganar para quedarse con la ventaja de localía ante el mismo rival que cruzará en el play-in.

Cuartos

A cuartos de final -que se jugarán al mejor de tres- clasificaron directamente 1º) San Lorenzo, 2º) Altense 3º) 9 de Julio, 4º) Comercial, 5º) Sportivo y 6º) Argentino.

En consecuencia, ya están armadas dos llaves: 3º) 9 de Julio-6º) Argentino y 4º) Comercial-5º) Sportivo.

Play-in

El play-in lo jugarán, el martes, 7º) Ateneo-8º) El Nacional y 9º) Bahía Basket-10º) Velocidad.

El ganador de Ateneo-El Nacional será el séptimo clasificado a cuartos y enfrentará a Altense.

Mientras que el perdedor disputará un partido (el viernes) ante el vencedor de Bahía Basket-Velocidad (jugarán el martes), para determinar el octavo clasificado y rival de San Lorenzo.

Permanencia

Mientras que por la permanencia se medirán La Falda (11º)-Espora (12º), al mejor de cinco.

Argentino 76, Altense 86

Argentino (76): J.P. Paronetto (6), G. Parrotta (2), F. Malmesi (10), A. Puentes (10), S. Boyé (16), fi; F. Durando (20), B. Ugolini, M. Montanaro (7), N. Antonelli (3) y J. Gonzalía (2). DT: Andrés Iannamico.

Altense (86): M. Ortega (2), A. Lera (8), J.M. Bicondoa (9), N. Zanabria (8), B. Baier (19), fi; D. Agalupe (2), L. Jaimes (23), E. Pordomingo (10), N. Altamirano (2) y M. Simoncini (3). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Argentino, 17-14; 27-35 y 46-52.

Tiempo regular: 69-69.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Leonardo Bressan.⁩

Ateneo 88, El Nacional 85

Ateneo (88): N. Ilacqua (9), F. Percello (5), B. Sacomani (7), G. Mallemaci (25), D. Ezcurra (14), fi; T. Gómez Lepez (13), N. Bejarano (9) y M. Casco (6). DT: Alexis Amarfil.

El Nacional (85): V. Ruibal (17), R. Arce (23), A. Catalán (3), A. Schneider (14), A. Ferreyra (2), fi; E. Walter (4), M. Cruglak, I. Errazu (19), V. Díaz (3) y S. Marzialetti. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Ateneo, 20-18; 38-38 y 59-57.

Tiempo regular: 77-77

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Horacio Sedán y Alberto Arlenghi.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Bahía Basket 63, 9 de Julio 85

Bahía Basket (63): F. Salce (4), E. Jaime (10), E. Kloster (12), S. Ponzoni (7), B. Gigliotti (2), fi; J.B. Kiessling (4), A. Durand (12), J.C. Mambretti (5), B. Figuere, J.M. Vázquez (2), S. Russi y B. Dutari (5). DT: Juan Pablo Coronel.

9 de Julio (85): A. Pena (9), L. Lucchetti (14), S. Villegas (30), B. Rodríguez (2), F. Escobar (8), fi; M. Costa (6), R. Blanco (3), A. Osinaga (2), L. Vecchi (2), F. Flores (3), E. Pratdessus (6) y S. Rodríguez. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Bahía Basket, 14-27; 35-45 y 51-67.

Árbitros: Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Joaquín Binsou⁩.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Sportivo 81, Velocidad 66

Sportivo (81): M. Boccatonda (10), G. Stach (21), G. Martínez (18), A. Amore (2), M. Ayala (15), fi; J. Tuero (2), B. Guaglianone, U. Montes (5), A. Barbero (8), S. Sosa, T. Boubeé y L. Spinaci. DT: Miguel Loffredo.

Velocidad (66): S. Dutari (11), G. Berdini (21), F. Berdini (6), B. Mandolesi (2), A. Icasto (4), fi; B. Aceituno, R. Ayala (5), V. Périga (8), S. Albizua, S. Ferrari (9) y U. Rollhaiser. DT: Alan Rava.

Cuartos: Sportivo, 23-12; 44-32 y 66-57.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Joel Schernenco.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Comercial 91, La Falda 64

Comercial (91): S. Bussetti (2), J.C. Iturbide (11), M. Maina (10), M. Álvarez (6), F. Cardone (12), fi; Giuliano Barcala (18), L. Orellano (9), F. Lambrecht (10), F. Asensi (4), R. Lorenzo (6), J. Hassanie (3) y L. Hermosilla. DT: Gustavo Candia.

La Falda (64): B. Minucci (12), F. Riccio (8), J. Marcos, M. Cuchetti (5), J. Chazarreta (5), fi; B. Jaratz (5), P. Amigo (11), B. Mangiapane (10), A. Rozas Denis (2), G. Cuchereno (6), I. Argañaras y T. Zamparo. DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Comercial, 22-9; 48-32 y 64-44.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y Alexia González.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

San Lorenzo 82, Espora 78

San Lorenzo (82): R. Aguirre (10), L. Fernetich (5), N. Herbik (12), J.I. De Pastena (1), J. Coria (21), fi; L. Miranda (14), J.P. Fuentes (17) y L. Trobiani (2). DT: Nicolás Becchina.

Espora (78): A. Miguez (10), M. Véliz (14), J. Martínez (12), T. Galant (21), L. Ruiz (9), fi; J. Coronel (10), M. Achor (2) y G. Barcala. DT: Leandro Carbonell.

Cuartos: San Lorenzo, 23-12; 43-38 y 60-64.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Ariel Mallimaci e Iván Kalasnicoy.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Posiciones finales

Los equipos iniciaron la segunda parte arrastrando el 50% de los puntos obtenidos en la primera:

1º) San Lorenzo (19PG-3PP), 31 puntos

2º) Altense (16-6), 28,5

3º) 9 de Julio (16-6), 28

4º) Comercial (15-7), 27,5

5º) Sportivo (14-8), 26,5

6º) Argentino (11-11), 25

7º) Ateneo (10-12) 24,5

8º) El Nacional (10-12), 24,5

9º) Bahía Basket (8-14), 23,5

10º) Velocidad (8-14), 21,5

11º) La Falda (3-19), 18,5

12º) Espora (2-20), 18