"Tenemos una idea de juego parecida a la de Villa Mitre", dijo Vivani, delantero de Costa Brava

Joaquín Vivani estuvo un año y medio en Villa Mitre (de inicio de 2024 a mediados de 2025), alternando titularidades y siendo parte de la rotación en el Torneo Federal A.

Lo curioso es que apenas se fue del tricolor, a los pocos días lo enfrentó con Costa Brava en General Pico (primera fecha del Nonagonal 2025) y le marcó un golazo para el triunfo 1 a 0 del equipo pampeano en el único antecedente que registra este duelo.

Ahora, el delantero de 9 de Julio volverá a cruzarse con el tricolor, en el inicio de los 16avos de final de la Reválida, que comenzará en Pico el domingo y se cerrará el otro fin de semana en El Fortín.

"Esta semana ya preparamos de lleno el partido contra Villa Mitre. Va a ser un lindo partido, Villa Mitre es un gran rival, tenemos una idea bastante parecida: ellos también intentan jugar al fútbol. Creo que va a ser duro y hermoso para verlo", contó Vivani en diálogo con El Diario Deportivo.

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Para eso que proponen ambos equipos, será clave el terreno del juego del Estadio Nuevo Pacaembú.

"La cancha está en su mejor momento, aunque puede estar mejor. Creo que en el Federal debe ser de las mejores", reconoció.

Además, contó las expectativas del club, que también se encuentra disputando el Torneo Provincial.

"La idea siempre es intentar llegar lo más lejos. El año pasado nos pasó lo mismo. Sabemos que después al jugar la doble competencia el trajín va a ser bastante y va a estar duro", admitió.

"Nosotros, los jugadores, queremos el Federal, queremos llegar lo más lejos. Sabemos que la categoría es difícil, que hay para el ascenso hay que tener algo más, no sólo es un buen equipo. Y creo que de este lado no está, así que llegaremos lo más lejos que podamos", agregó.

También recordó su paso por Villa Mitre donde jugó 44 partidos, entre Federal A y Copa Argentina, marcando un gol y dando 2 asistencias.

"Tengo buenos recuerdos del club. No sentí que me haya ido de la mejor manera, pero siempre traté de ser buen profesional y buen compañero", dijo.

Por otra parte, contó cómo juega Costa Brava, antes del partido de ida, que se jugará el domingo a las 15 con arbitraje de Diego Novelli Sanz.

"Es un equipo que intenta salir jugando de abajo, prolijo, para que llegue la pelota limpia arriba. Un equipo intenso, que le gusta jugar con la pelota y se siente cómodo. Esperemos que andemos bien", se ilusionó.

Luego, se jugará la revancha en Bahía y Villa Mitre tendrá ventaja deportiva, por lo que pasará en caso de igualdad por puntos y goles.

"Sabemos que tenemos que ganar, sobre todo en casa. Pero sabemos que de visitante nos ha ido bien el último tiempo. Tenemos que ser inteligentes, que no todo termina acá", avisó Joaquín.

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