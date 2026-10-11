Si se repite lo que pasó en los 14 partidos previos, hoy saldrán los semifinalistas de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Podrían definirse esta misma noche los semifinalistas de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, cuando se disputen los segundos partidos correspondientes a las series de cuartos de final -al mejor de tres-, que tienen en ventaja a Pellegrini, Caza y Pesca Huracán Médanos, Barracas y Whitense.

La jornada comienza con Sportivo Bahiense B (3º)-Barracas (6º), a las 19.

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El resto irá a partir de las 20: Sporting (8º)-Pellegrini (1º), en Los Andes; Bella Vista (7º)-Caza y Pesca (2º), en Alem y Whitense (5º)-Bahiense del Norte B (4º).

El común denominador entre los rivales de estas cuatro series fue, hasta el momento, que siempre ganó el mismo de los dos equipos, tanto en fase regular como en playoffs.

En consecuencia, de mantenerse esta contundente estadística y hoy repetirse los ganadores, los cruces serían Pellegrini-Whitense y Caza y Pesca-Barracas, comenzando -aún debe oficializarse- el próximo domingo.

Caso contrario, el miércoles se disputarán el o los terceros y definitivos encuentros.

Sporting (0)-Pellegrini (1)

Pellegrini visita a Sporting, en cancha de Los Andes, con arbitraje de Emanuel Sánchez y Marcelo Gordillo.

En este partido, como viene sucediendo en los enfrentamientos entre ambos, no se permitirá la presencia de público visitante.

Pellegrini tendrá que encontrar jugadores que absorban el protagonismo para suplantar a los que una vez más no estarán, dentro de una lista de ausencias que para hoy se ampliará.

Es que a las bajas de Nicolás Themtham (hombro), Iván Gomez Lepez (distensión) y Santiago Fraysinnet (viaje de egresados, al igual que otros tres U21), se suma el base Juan Ignacio Castro (de viaje).

En el rojinegro, contrariamente, están todos los jugadores disponibles.

Historial

Ganador Cancha

Pellegrini: 89-79 Pellegrini

Pellegrini: 86-72 Espora

Pellegrini: 83-54 Pellegrini

Pellegrini: 74-62 Espora

Pellegrini: 78-71 Pellegrini

Bella Vista (0)-Caza y Pesca (1)

Caza y Pesca visitará a Bella Vista, en cancha de L.N. Alem, con arbitraje de Juan Cruz Schernenco y⁩ Ariel Di Marco.

En el local no juegan Santiago Durando (viaje de egresados) y Blas Ruesga, quien se resintió de la dolencia en los gemelos.

Por el lado de la visita, llegan todos en condiciones.

Historial

Ganador Cancha

Caza y Pesca: 78-77 Caza y Pesca

Caza y Pesca: 72-63 Bella Vista

Caza y Pesca: 70-64 Caza y Pesca

Sportivo B (0)-Barracas (1)

Barracas visitará a Sportivo Bahiense, en el Eladio Santos, donde dirigirán Alejandro Vizcaíno y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

La visita tuvo capacidad para disimular en el primer partido la baja de Luciano Polak, su hombre gol, algo que deberá repetir hoy porque vuelve a estar ausente a raíz de un tirón en el aductor.

En el tricolor, también repiten las bajas: Facundo Abenel (de viaje) y Baltasar Wais (hombro).

Historial

Ganador Cancha

Barracas: 76-57 Sportivo

Barracas: 66-63 Barracas

Barracas: 64-52 Barracas

Whitense (1)-Bahiense B (0)

Whitense y Bahiense del Norte B se enfrentarán en el Hugo López, dirigiendo Eduardo Ferreyra y Juan Agustín⁩ Matías.⁩

Whitense -el único que puede definir de local- intentará reafirmar su gran momento (suma seis victorias en fila y nueve en los últimos diez partidos) ante Bahiense B, un rival al que superó en las tres oportunidades que se enfrentaron.

Para hoy, Los Aviones Azules no tienen nuevamente a Gonzalo Relser, Mateo Herbalejo (ambos con esguince de rodilla) y Jeremías Burgos (golpe en la cabeza).

En el tricolor vuelve a ausentarse Julian Retta, sumándose César Massa, quien se desgarró en el último partido.

En tanto, Leonardo La Bella se encuentra de viaje como entrenador de divisiones formativas y evaluarán si puede llegar a tiempo. El que regresa es Lucas Peratta.

Historial

Ganador Cancha

Whitense: 81-65 Whitense

Whitense: 65-61 Bahiense

Whitense: 70-69 Bahiense