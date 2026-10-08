Sebastián Dodero y la respuesta que está cumpliendo: "Por dos partidos no vengo, a mi me gusta ganar"

Nueve triunfos en las últimas doce presentaciones, seis victorias consecutivas y el único equipo que ganó de visitante en el inicio de los cuartos de final de la LBB Bronce respaldan a Whitense, que está a un paso de meterse en semifinales, tras ganarle a Bahiense B.

"El equipo tiene seis o siete chicos de White y el resto son amigos que llevé yo. Encontramos química, entrenan siempre al máximo, se entregan, me escuchan y me soportan, je", argumentó el entrenador Sebastián Dodero, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

En la LBB Bronce está bien marcado lo que ofrece cada equipo, dentro de sus posibilidades y limitaciones. Y en esta serie de cuartos contrasta parte de la juventud de Whitense con la experiencia de Bahiense B.

"Con Bahiense buscamos jugar más intensos, aunque los chicos de Bahiense juegan bárbaro, entienden el juego. Estamos intentando hacer lo nuestro y vamos cambiando de acuerdo con lo que ofrece el partido", señaló el DT.

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Las ganas y el deseo de más atraviesa a este equipo de Los Aviones Azules, con un espíritu competitivo que, por momentos, hasta les juega en contra.

"A veces tengo que frenarlos, porque son pasionales, todos los partidos dos técnicos nos llevamos", admitió Dodero.

"Tengo que ir bajándolos un poco -agregó-, ayer (por el miércoles) no paraban de hablar, les tuve que decir, 'chicos, basta, ya me cansan a mí', je".

Para la dirigencia de Whitense se trataba de un año de transición, orden y crecimiento, por encima de los resultados, propuesta que Dodero redobló.

"A principios de año cuando nos juntamos con Mati Becchio, que es dirigente del club, me dijo 'estamos en un momento medio bajón del club y sabemos que con vos podemos mejorarlo'", recordó.

"Cuando me dijeron que no importaba si ganábamos dos partidos en el año, yo les dije 'por dos partidos no vengo, a mi me gusta ganar'", aclaró.

Su perfil es el mismo más allá de la categoría y equipo que le toque conducir: "Cuando tomé esta responsabilidad para mí era como dirigir un equipo de Liga Nacional. Pero soy así con todo", contó.

Y acá están: "Ojalá pasemos a semis, aunque Bahiense es un equipo con mucha experiencia, va a estar durísimo", reconoció.

Si bien Whitense está siendo el equipo revelación, el entrenador tenía esperanza en poder hacerlo rendir.

"No estoy sorprendido, poque veía que íbamos mejorando. La mayoría de los partidos que ganamos fueron cerrados, entonces, podíamos haber ganado otros cinco más y, también, perderlos. Pero estoy contento", aseguró.

La exigencia Dodero no la dejó de lado, aún sabiendo que tenía varios jugadores que venían de alguna inactividad.

"Soy medio pesado entrenando y a veces por demás. Por eso, de los doce jugadores tengo cinco están con lesiones musculares. A veces no me doy cuenta y me paso de rosca en entrenamiento. Pero el entrenamiento no lo voy a negociar. Y algo a resaltar es que los U21, con sus limitaciones, piden entrenar", destacó.

Más allá del presente de su equipo, el entrenador reconoce que la LBB Bronce fue una muy buena iniciativa y que limitar las fichas mayores sería fundamental.

"Para mí es ideal, hay que hacerlo sí o sí. Creo que le puede hacer bien a la Liga", aseguró.

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