Del Club Sarmiento a Mar del Plata, el tejo bahiense va por los Juegos Bonaerenses

Un grupo de jugadores de tejo local consiguieron avanzar a las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, luego de superar las distintas instancias clasificatorias.

La competencia que definió a los representantes se desarrolló en el Club Sarmiento y los ganadores tendrán la posibilidad de representar a la ciudad en la 35ª edición de las finales de los Juegos Bonaerenses, que se llevarán a cabo en Mar del Plata entre el 19 y el 23 de este mes.

Las actividades comenzarán el lunes 19 con las acreditaciones y el acto inaugural, mientras que las competencias se desarrollarán desde el martes 20 hasta el viernes 23.

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En esta etapa final participarán adultos mayores, juveniles y personas con discapacidad que lograron clasificarse a través de las etapas distritales y regionales disputadas en los 135 municipios bonaerenses.