Boca recordó a Miguel Ángel Russo a un año de su fallecimiento: “Siempre en nuestros corazones”

Boca recordó en sus redes sociales a su ex director técnico Miguel Ángel Russo, a un año de su fallecimiento tras batallar contra una dura enfermedad.

El primero de los posteos fue un video con las mejores imágenes de Russo durante sus tres ciclos en Boca, aunque se hizo foco en la histórica campaña del 2007, en la que guio al "Xeneize" hacia el título en la Copa Libertadores.

Solo unos minutos después, Boca compartió una foto de Russo con el mensaje "siempre en nuestros corazones. Amor con amor se paga. Miguel eterno", mientras que el último fue una serie de imágenes del DT en sus diferentes etapas en el club.

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Russo, quien conmocionó al fútbol tras su fallecimiento hace solo un año, dirigió a Boca en tres periodos.

El primero de ellos fue en el 2007, donde se destaca el título en la Copa Libertadores y la final alcanzada en el Mundial de Clubes, donde cayeron 4-2 ante el Milan.

"Miguelo" volvió más de 19 años después al club, en el 2020, y protagonizó una inolvidable remontada para ganarle a River el título en la Superliga, además de conquistar la Copa de la Liga y alcanzar las semis en la Copa Libertadores, todo en el mismo año.

Finalmente, Russo volvió a Boca a mediados del 2025 para un tercer y último ciclo, aunque su estado de salud solo le permitió dirigir 15 partidos, con un saldo de 4 triunfos, 7 empates y 4 derrotas.

La muerte de Russo generó una enorme conmoción en el fútbol argentino, ya que era un DT muy querido por todos los clubes que dirigió e incluso se había ganado el respeto hasta de sus clásicos rivales. Un claro ejemplo es la cantidad de hinchas de River que se acercaron el día de su despedida. (NA)