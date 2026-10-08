Colapinto vuelve a la pista: la Fórmula 1 pone primera en Singapur este viernes 5.30

Franco Colapinto y un nuevo desafío en otro circuito callejero de la temporada. Foto: Alpine.

La Fórmula 1 desembarca en el circuito callejero de Marina Bay para disputar este fin de semana el Gran Premio de Singapur, la 17ª fecha del campeonato mundial, con Franco Colapinto nuevamente en pista al volante de su Alpine.

La carrera principal está prevista sobre 62 vueltas, en uno de los circuitos más demandantes del calendario.

El argentino afrontará un escenario particularmente exigente, por las altas temperaturas, la humedad y las características de una pista de 4,927 kilómetros y 19 curvas. Además, Singapur tendrá por primera vez una carrera Sprint, en el último fin de semana de la temporada que utilizará este formato.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La actividad comenzará este viernes, desde las 5.30 (hora de nuestro país), con la única práctica libre, mientras que a las 9.30 será la clasificación para la Sprint.

El sábado se disputará la carrera corta y posteriormente la clasificación para el Gran Premio, que se correrá el domingo a las 9.

Colapinto llega después de finalizar 13º en el Gran Premio de Malasia, donde protagonizó una remontada desde el fondo de la grilla, y buscará en Marina Bay acercarse nuevamente a la zona de puntos con Alpine.

El cronograma

Este es el detalle de actividades y horarios del desembarco de la Fórmula 1 en Cronograma en horario argentino

Viernes 9

5.30 — Práctica libre.

9.30 — Clasificación Sprint.

Sábado 10

5.00 — Sprint.

9.00 — Clasificación.

Domingo 11

9:00 — Gran Premio de Singapur.