El presidente de Deportivo Madryn, lapidario con Mauricio Cuero: “Vino de vacaciones y vivía de joda"

Mauricio Cuero, que al llegar a nuestro país en 2014 el primer equipo donde jugó fue Olimpo, reclamó una deuda al rescindir contrato con Deportivo Madryn y el presidente del club aurinegro, Ricardo Sastre salió al cruce del moreno colombiano en las redes sociales.

Y lo defenestró con un descargo que hizo ruido luego de que el extremo lo acuse de incumplir con su palabra y de no pagar una deuda: "Si hubieras sido MAS PROFESIONAL, te hubieras dado cuenta que viniste a JUGAR AL FUTBOL y NO 6 MESES de VACACIONES"

Y explotó: "Están todos los recibos FIRMADOS POR VOS, hasta el último día que trabajaste en el club. El dinero que se te descontó fueron LAS MULTAS que tuvimos que PAGAR en el consorcio del LUGAR DONDE VIVIAS, CLARAMENTE DE JODA".

Cuero, que había arribado a Puerto Madryn a principio de año como refuerzo estrella cuando el equipo comenzó la pretemporada al mando de Cristian Díaz, se marchó en el mercado de invierno sin dejar huella —hoy con la camiseta de Chacarita—, pero ya lejos de la ciudad rompió el silencio en Instagram y apuntó directamente contra el presidente aurinegro.

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“SASTRE A INCUMPLIDO CON SU PALABRA POR NO PAGAR LO ADEUDADO”, publicó el jugador en una placa que se viralizó en las últimas horas. Y agregó: “Mentira tras mentira diciendo que iba a pagar y nunca lo hizo”.

La respuesta del titular de la entidad no se hizo esperar y fue lapidaria. Utilizó su cuenta oficial para salir al cruce, con recibos en mano y una acusación aún más fuerte: “Están todos los recibos firmados por vos, hasta el último día que trabajaste en el club. Si hubieras sido más profesional, te hubieras dado cuenta que venías a jugar al fútbol, y no 6 meses de vacaciones”, disparó.

Y aclaró el punto central de la disputa económica. Según la versión del club, no existe deuda salarial. El dinero que Cuero reclama corresponde a descuentos por multas y daños en el inmueble que habitó durante su estadía en la ciudad.

El polémico cruce divide a los hinchas. Mientras algunos respaldan la postura de la dirigencia de ordenar el club puertas adentro, otros recuerdan que Cuero fue una de las apuestas más caras y menos rendidoras del semestre. Lo cierto es que, con el ruido de fondo, Madryn hizo lo que tenía que hacer en la cancha: le ganó al líder Ferro 2-0 en Caballito, se prendió de lleno en la pelea por el ascenso y sueña con la Primera.