“Yo prefiero decir que con Agustina ganamos dos medallas de oro”, dijo el director nacional de ciclismo

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(Nota publicada en la edición de papel)

Para un cuadro fue la presentación del BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de la Juventud: la gente acompañó, el espectáculo fue de gran nivel y las medallas se definieron en el último instante, a puro vértigo y adrenalina, tal como le gusta vivir a los 16 riders (ocho varones y ocho mujeres) que le dieron vida a la disciplina ciclística en el Parque Urbano, en Puerto Madero.

Y nuestra ciudad le guardará un gran recuerdo, ya que Argentina se subió a lo más alto del podio de la mano de la bahiense Agustina Roth e Iñaki Iriartes Mazza, de Tierra del Fuego.

“El ciclismo argentino vuelve a estar en lo máximo del olimpismo. La primera medalla fue de Juan (Curuchet) y Walter (Pérez) en 2008 y hoy que hablemos de ciclismo después de diez años significa mucho. Esperemos que se sumen más chicos y que nosotros como federación retomemos la confianza”, le contó, a “La Nueva.”, Martín Ferrari, el director nacional de ciclismo.

Diez datos sobre Agustina Roth

La rider de nuestra ciudad obtuvo 74 puntos y quedó debajo de la alemana Lara Lessmann (83.66); pero más tarde, el fueguino Iñaki Iriartes Mazza deslumbró al público y al jurado, logrando 83.33 y superando al teutón Evan Brandes (82.00), por lo que ambos países accedieron al primer lugar. Japón, por su parte, alcanzó el bronce.

“Agustina sufrió por tener que venirse a vivir a Buenos Aires, estar lejos de su hogar y yo fui un poquito su papá en todo este proceso”, contó Martín.

“Logramos su escolarización tras dos años, darle horarios y una contención con un montón de gente que nos acompañó, eso me pone muy feliz. Por lo tanto, yo prefiero decir que ganamos dos medallas de oro: esta no la contábamos, sí la de la escolarización; ahora vino la yapa”, destacó Ferrari, sobre las 14 del pasado jueves, una hora después de que suene el himno argentino y la bandera nacional llegue a lo más alto en los Juegos Olímpicos de la Juventud por segunda vez tras Sol Ordás (remo).

“La superación de Agustina fue terrible, tiene que disfrutar y seguir adelante con todo esto, porque no tiene límites. Estoy seguro de que ahora no es consciente, pero que con el tiempo se dará cuenta. Ella solo quiere andar en bicicleta y disfrutar, no tiene ni la más p… idea qué es lo que está pasando”, opinó Ferrari, nacido en General Pico, hace 44 años.

La preparación de Roth incluyó, entre otras cosas, tener que instalarse en el CeNARD desde febrero.

“Agustina tiene un gran futuro, ya está entre las diez mejores riders del mundo. El año que viene competirá en Lima 2019 (Panamericanos) y con posibilidades de clasificar a Tokio 2020. Tenemos que trabajar mucho y ella tiene que empezar a entender el profesionalismo del deporte, porque es lindo subirse a la bici, pero hay que ser más profesional. Vamos a intentarlo”, subrayó Ferrari.

“El BMX Freestyle es una disciplina que llegó para quedarse. Fue una fiesta y la gente lo disfrutó. Los chicos también lo disfrutan porque se admiran entre ellos. Cuando cada uno termina una pasada se aplauden, se festejan y eso tendría que pasar en todos los deportes, pero el sistema nos lleva a querer ganar. Espero que ellos lo sigan disfrutando, a pesar de ser rivales en la pista”, completó Ferrari, que ya empezó a planificar el cierre de 2018 y todo el 2019 para Agustina, con libros y muchas rampas en el horizonte.

Frases y datos

-Su compañero. “Iñaki es un rock star (risas), es un genio. Es un pibe que nació con un ángel y si él es consciente que tiene ese ángel puede llegar muy lejos. Depende de él, de tener los pies sobre la tierra y que sepa que ganó una medalla pero que pueden venir más. Tiene que aprovechar esto que está viviendo”, dijo Ferrari en relación al coequiper de Agustina y quien tuvo un gran desempeño.

-Agustina. “Estoy muy contenta y muy orgullosa de todo lo que pudimos lograr. Esperé mucho este momento y tener la medalla colgada es algo muy importante para mí. Fueron ocho meses de preparación para cumplir un objetivo. A Iñaki lo vi muy bien, le festejé todos los saltos y los trucos y haber tenido un empate con Alemania fue buenísimo, porque somos todos amigos y disfrutamos mucho que también les vaya bien”, dijo Roth.

-El “culpable”. “Me acuerdo que un día llegamos a las rampas y estaba ella con otros chicos dando vueltas por la pista. La vi y le dije que se viniera a la escuelita. Empezó a venir y a los pocos meses la llevamos al primer campeonato. De ahí no paró más”, contó Kevin Jerassi, impulsor del BMX en Bahía y quien está cargo de la escuelita municipal que funciona en el Parque de Mayo (martes y jueves de 17.30 a 18.30).

-La perla del lugar. “Agustina es un orgullo para todos. Que haya salido campeona olímpica entrenándose en el parque donde se entrenó, que es completamente distinto al de todos los países, es más meritorio. Nosotros el parque este lo hicimos a pulmón, con los padres, los chicos y el Municipio. A los dos (por Iñaki) los conozco mucho y sentí mucho orgullo. Aunque Agustina salió de la escuelita nuestra, salió de acá”, dijo Jerassi.

-Segunda. La primera medalla bahiense en los YOG (Youth Olympic Games, según su sigla en inglés) la consiguió Rodrigo Gerhardt en Nanjing 2014, formando parte del equipo de básquet 3x3. Allí, Argentina logró el bronce.