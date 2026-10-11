Los World Skate Games 2026 contaron con una valiosa participación local

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, entre otros eventos internacionales.

Los World Skate Games 2026, que finalizarán el próximo domingo, tuvieron este fin de semana las últimas participaciones de atletas de nuestro ámbito.

Luego de la competencia de downhill (skateboarding) del bahiense Bautista Manganaro, llegó el turno del patín artístico de la mano de Lola Fernández y Juan Segundo Rodríguez, acompañados por la entrenadora Gabriela Montecchiari.

El evento multideportivo exclusivo para disciplinas sobre ruedas nació en 2017 y con la actual, en Asunción del Paraguay, lleva cinco ediciones.

Juanse, que este año fue bronce en la World Cup, oro en el Panamericano y oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, alcanzó el octavo puesto tras una remontada conmovedora.

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El nacido en Saavedra, representante del club El Nacional de nuestra ciudad, había quedado en la 15° colocación tras el programa largo (56.62 puntos), pero al día siguiente cambió el chip y se colocó 5° en el largo (137.71), cerrando —con 196.16 puntos— de buena manera una tremenda temporada.

"Sin dudas este no fue el Mundial ni el resultado que esperaba, pero me llevo algo mucho más importante que fue la manera en la que pude recuperarme y dar vuelta la página", señaló.

"Después de un programa corto muy duro pasé una noche llena de lágrimas y bronca, porque sabía que no había podido demostrar lo entrenado. Pero con el apoyo y la contención de todas las personas que me rodean, salí a defender ese programa largo y pude demostrar la clase de patinador que soy. Si miro hacia atrás, este año fue uno de los mejores en lo que va de mi carrera deportiva", agregó Juanse.

Lola Fernández también tuvo problemas en el programa corto, sumando 48.62 puntos y quedando en la 14° posición. Al día siguiente, con los 83.32 obtenidos en el programa largo, totalizó 131.94 unidades y cerró en el 15° puesto en el que significó su primer Mundial.

La joven nacida en General La Madrid, representante del club El Nacional, había alcanzado la sexta colocación en la World Cup, en junio, y la medalla de bronce en el Panamericano, en su primer año siendo categoría Senior.

Finalmente, el bahiense Bautista Manganaro se presentó en downhill skate, una disciplina en la que los atletas descienden a gran velocidad por una ruta asfaltada, a bordo de su patineta.

En la clasificación contrarreloj, registró un tiempo de 1:08.808 que lo ubicó en el puesto 26º. Al día siguiente afrontó la fase de eliminación directa, en la que los competidores se enfrentan en mangas de cuatro corredores y deben finalizar entre los primeros para avanzar de ronda.

Allí, Bauti participó en la manga 13 de la ronda de 64 y cruzó la meta en el tercer lugar, resultado que lo dejó fuera de la siguiente instancia. De esta manera, finalizó en el puesto 38º de la clasificación general de la prueba.

"Mucha experiencia ganada y momentos inolvidables. Metí una buena clasificación. En mi primer heat se cayó un brasilero adelante mío y nos quedamos afuera, cosas de carreras. Habrá revancha", señaló.

Más allá del resultado, su participación en los World Skate Games, como la de Juanse y Lola, representa el esfuerzo de llegar a una competencia mundial y la posibilidad de medirse directamente con deportistas de la élite internacional.

Los WSG ASU26 reunen un total de 11 deportes, un e-sport y 40 disciplinas: skateboarding, inline freestyle, hockey sobre patines, roller freestyle, patin artístico, skate cross, inline slalom, downhill, inline hockey, scootering y patín velocidad.