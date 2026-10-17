¿Yamal o Messi? Neymar sorprendió al elegir a su candidato para ganar el Balón de Oro

Neymar, amigo de Messi, se inclinó por su favorito para el galardón. Foto: NA.

Neymar Jr se inclinó por Lamine Yamal al elegir a su candidato para ganar el Balón de Oro. Sorpresivamente, el brasileño no tomó partido por su ex compañero y amigo, Lionel Messi, quien también está nominado.

A través de una historia de Instagram de una placa comparativa con los números de Yamal en el "Barsa" y de Neymar en su etapa en el Paris Saint Germain, el brasileño etiquetó a la joya y escribió: "El mejor del mundo".

Esa interacción en las redes sociales del delantero causó revuelo y sorpresa, porque Lionel Messi también está en la carrera por el Balón de Oro, es amigo de Neymar y hasta podrían jugar juntos en el Inter Miami en un futuro.

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Las estadísticas de la placa compartida por Neymar reflejan que Lamine Yamal, hasta el momento en esta temporada, suma ocho goles y nueve asistencias en diez partidos.

En tanto, por el lado de Neymar, figuran sus estadísticas de la temporada 2017/18, en la cual convirtió 25 goles y brindó 16 asistencias en 27 encuentros.

La votación para el Balón de Oro cerró el pasado 28 de septiembre y la ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre.

Distintas figuras del mundo del fútbol como jugadores, directores técnicos, ex jugadores y ex técnicos, puntuaron a los nominados. El que más votos obtenga, se quedará con el reconocimiento.

La gala tendrá lugar en el London Palladium Theatre de Londres. Por primera vez, no se realizará en París, su tradicional sede. (NA).