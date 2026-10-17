Vigencia pura: Bahía venció a San Juan y mantiene su lugar entre los mejores de Argentina

Demostrando su vigencia en la elite nacional, el Seleccionado Mayor femenino de la Asociación Bahiense de Hockey venció esta tarde a San Juan y aseguró su lugar en el Campeonato Argentino de cara a la próxima temporada, lugar que ocupa ininterrumpidamente desde su ascenso en 2017.

Para eso, el combinado de nuestro medio debió vencer a San Juan, en el certamen que se desarrolla desde el pasado miércoles y hasta mañana en Córdoba.

El Naranja superó a las sanjuaninas por shoot out (3 a 2), luego de igualar 3 a 3 en el tiempo regular, en la semifinal por el quinto puesto.

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Los goles de las dirigidas por Cristian Bossia los anotaron la montehermoseña Gabriela Ludueña, a los 32 y 51 minutos, la bahiense Candela Esandi, quien marcó a los 43.

Mientras que para las sanjuaninas festejaron María José Coria García (a los 28 minutos) y un doble te de Pia Tadini (marcó a los 31 y 52 minutos).

Luego, en los penales australianos, para Bahía marcaron Agustina Etulian, Lucía Alejo y nuevamente Esandi.

Además, fue clave la capitana y arquera Agostina Aguzzi.

Tras este resultado, el Naranja buscará el quinto puesto ante el vencedor de Salta y Mar del Plata.

El encuentro se jugará este domingo a las 8.30.

*El camino de Bahía

Fecha 1: Bahía 3-1 Mar del Plata (Gabriela Ludueña, Agustina Lértora y Lucía Alejo)

Fecha 2: Bahía 0-4 Buenos Aires.

Fecha 3: Bahía 1-1 Litoral (Agustina Lértora).

Semis por el quinto puesto: Bahía 3 (3) - 3 (2) (Gabriela Ludueña -2- y Candela Esandi).

*El Plantel

-Jugadoras: Agostina Aguzzi (Universitario), Delfina Pascualini (El Nacional), Morena Guimaráenz (Universitario), Agostina Dottori (Universitario), María Sol Ayala (Monte Hermoso), Gabriela Ludueña (Tristán Suárez HC), Isabella Orioli (Universitario), Martina Orioli (Universitario), Guadalupe Brezina (El Nacional), Candela Esandi (San Francisco), María Paz Aispuro (El Nacional), Ximena Garciandia (Sociedad Sportiva), Martina Agudiak (Banco Provincia), Eugenia Etulain (Argentino), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), Martina Moroni (Belgrano), Agustina Etulain (Argentino) y Lucía Alejo (Monte Hermoso).

-Entrenador: Cristian Bossia.

-Asistente: Ricardo Mora.

-Preparador físico: Agustín Ferrer.

-Video análisis: Facundo Sanhueza.

-Presidenta de delegación: Marcela Domenech.

-Jefa de equipo: Catalina Quintero.

-Kinesióloga: Josefina Calió.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.