Femenino: Bahía vuelve a medirse con los mejores seleccionados de Argentina

El Seleccionado Mayor femenino de la Asociación Bahiense de Hockey comenzará a disputar hoy el Campeonato Argentino, certamen que reúne a los ocho mejores combinados del país.

El certamen se desarrollará en Córdoba, hasta el domingo, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El combinado de nuestro medio integrará la Zona A junto a la Asociación de Buenos Aires, la del Litoral y la Marplatense.

El debut de Bahía será hoy ante las marplatenses, a las 15.10 y en la cancha de agua de Jockey.

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Mañana, en tanto, el Naranja se medirá ante el vigente pentacampeón Buenos Aires, desde las 18.30 y también en Jockey.

Mientras que el viernes, el equipo dirigido por Cristian Bossia cerrará la fase de grupos ante Litoral, a las 16.50 y en la cancha de agua "Soledad García" del Polo Deportivo Kempes.

La Zona B la integrarán la Asociación Mendocina, Federación Cordobesa, Asociación Salteña y Asociación Sanjuanina.

A partir del sábado se jugarán los cruces, con los dos primeros de cada grupo disputando las semifinales por el título, ya con la permanencia asegurada en la competencia de cara al 2027.

Mientras que los otros cuatro combinados jugarán las semis por mantener su plaza entre los mejores elencos del país.

*La palabra del DT

"Nosotros dividimos el torneo en dos objetivos: el primero es permanecer en la categoría, con los pies sobre la tierra. Sabemos que el camino hay que seguirlo, las jugadoras no son para siempre. Hoy Gaby (Ludueña), Lucha (Argüello), que vienen con mucho recorrido en los Seleccionados, tienen no sólo la responsabilidad de hacerlo bien dentro del campo sin de enseñarle el camino a las que se van sumando. Nosotros vamos a competir siempre al 100 %, Bahía es un equipo que va para adelante, no importa el rival que tenga enfrente. Pero sabiendo que por la poca experiencia de algunas jugadoras, seguramente tendremos que estar más concentrados para poder sacar los partidos adelante. Pero Bahía tiene esa esencia: el grupo", le contó Cristian Bossia a La Nueva., quien afrontará su segundo año al frente del equipo.

*Una sana costumbre

Donde arrancaron los podios: Buenos Aires 018.

El Seleccionados de la ABH disputará su octavo Campeonato Argentino de manera consecutiva, manteniendo su lugar de privilegio en la elite nacional.

Luego de su ascenso en 2017 hasta el 2025 (en 2020 no se jugó por la pandemia), Bahía se subió 4 veces al podio, consiguiendo 4 medallas de bronce: en Buenos Aires 2018, Mendoza 2019, Rosario 2021 y Tucumán 2023.

Además, fue cuarto en dos ocasiones (Santa Fe 2022 y Rosario 2025) y una vez quinto (Mendoza 2024).

*La que siempre está, 3 debutantes y nueva capitana

Luciana Argüello, todo un símbolo de la ABH.

Luciana Argüello es la única de las 20 jugadoras elegidas que estuvo en todos los torneos desde que Bahía logro el ascenso en Salta en 2017.

La puntaltense y jugadora de San Lorenzo de Almagro es además una de las capitanas del equipo.

Este año, Lucha compartirá esta distinción con la arquera Agostina Aguzzi.

Agostina Aguzzi, la nueva capitana de Bahía.

"Agostina es un gran ejemplo de responsabilidad, no sólo que siempre estuvo preparada para cubrir el arco de Bahía, que cuando le tocó lo hizo de forma maravillosa, sino también que lleva una debutante como Delfi Pascualini, que es una arquera que recién se está formando. Agos no sólo tiene la responsabilidad de cubrir el arco de Bahía, sino también de enseñarle el camino a Delfi. Esa es nuestra intención, siempre siendo cautelosos, sin acelerar procesos, pero sí haciéndole ver a las jugadoras lo difícil que es ser parte de este Seleccionado", explicó el entrenador Cristian Bossia.

En cuanto a presencias, las que siguen a Argüello son Gabriela Ludueña y Agostina Dottori, quienes estuvieron en 8 de los últimos 9 torneos.

Agos, defensora de Universitario y de paso por San Lorenzo, sólo se ausentó en 2019. Mientras que Gaby, ex Atlético Monte Hermoso y hoy en Tristán Suárez, sólo no estuvo en 2025 por una lesión.

Ludueña, Dottori y García Martínez intentarán seguir gritando goles con Bahía.

Además, en esta edición, Bahía tendrá tres jugadores debutantes en el Mayor: Delfina Pascualini (El Nacional), Lucía Alejo (Atlético Monte Hermoso) y Guadalupe Brezina (El Nacional).

Asimismo, Martina Agudiak (exjugadora de El Nacional y hoy en Banco Provincia) se sumará recién al sábado al equipo por temas laborales.

Por otra parte, entre las ausentes, algunas de ellas son Bianca Donati (jugando en Bélgica), Valentina Costa Biondi (en Australia), Bárbara Dichiara (baja por temas personales), María Emilia Larsen (lesionada) y Yazmín Pallottini (lesionada).

*Las elegidas

-Jugadoras: Agostina Aguzzi (Universitario), Delfina Pascualini (El Nacional), Morena Guimaráenz (Universitario), Agostina Dottori (Universitario), María Sol Ayala (Monte Hermoso), Gabriela Ludueña (Tristán Suárez HC), Isabella Orioli (Universitario), Martina Orioli (Universitario), Guadalupe Brezina (El Nacional), Candela Esandi (San Francisco), María Paz Aispuro (El Nacional), Ximena Garciandia (Sociedad Sportiva), Martina Agudiak (Banco Provincia), Eugenia Etulain (Argentino), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), Martina Moroni (Belgrano), Agustina Etulain (Argentino) y Lucía Alejo (Monte Hermoso).

-Entrenador: Cristian Bossia.

-Asistente: Ricardo Mora.

-Preparador físico: Agustín Ferrer.

-Video análisis: Facundo Sanhueza.

-Presidenta de delegación: Marcela Domenech.

-Jefa de equipo: Catalina Quintero.

-Kinesióloga: Josefina Calió.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.